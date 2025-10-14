Naši Portali
POTENCIJALNI RAST NETO PLAĆA

Smanjenje poreza na najviše plaće državu bi stajalo 120 milijuna eura

Autor
Ljubica Gatarić
14.10.2025.
u 15:47

Dok poslodavci traže porezno olakšanje radi zadržavanja stručnjaka, kritičari upozoravaju na moguće posljedice za proračun i socijalnu ravnotežu

Već godinama traje rasprava o tome treba li Hrvatska dodatno rasteretiti visoke plaće. Argumenti su poznati: poslodavci tvrde da bi niži porezi omogućili veću konkurentnost i zadržavanje kvalificiranih radnika, dok se kritičari boje da bi takav potez povećao nejednakosti i ugrozio javne sustave koji se financiraju upravo iz tih doprinosa. Institut za javne financije ponudio je konkretan, podacima potkrijepljen prijedlog kako bi takvo rasterećenje moglo izgledati i koliko bi stajalo državu.

Avatar Taoci 1 čovjeka
Taoci 1 čovjeka
16:32 14.10.2025.

lova bogataša se ne vraćakroz potošnju već ide u investicije tipa zlato, dionice i obveznice. a siromašni sve što dobr vrate nazad u proračun jer to potroše. dakle jer ima netko u ovoj vladi alana forda da može zbrojiti dva i dva?

EJ
ejStef
16:19 14.10.2025.

Ah, jedan stručnjak je jedan glas, a 10 tuduma je 10 glasova. Baš me zanima kome podijeliti bolje plaće... A ionako EU ide u bananu sve više, sada još s ovim zakonom da svi moraju imati jednake plaće, što je suludo. To od privatnog sektora rade javne strukture - radio, ne radio, dođe ti na isto, trudio se, učio, ulagao u sebe, na kraju dobiješ isto ko tabula rasa... S takvim odnosom EU misli nekome konkurirati? I još porez na robote? Smiješno, samo ćemo sve više zaostajati. Već danas vrhunski stručnjaci odlaze iz EU, a dolaze nam samo nekakvi "društveno osviješteni" kaj sam viču na cesti, niš drugo ne znaju raditi...

Avatar Certilian
Certilian
15:53 14.10.2025.

da.. ali ne za političare i članove stranaka...

