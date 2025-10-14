Smanjenje poreza na najviše plaće državu bi stajalo 120 milijuna eura

Već godinama traje rasprava o tome treba li Hrvatska dodatno rasteretiti visoke plaće. Argumenti su poznati: poslodavci tvrde da bi niži porezi omogućili veću konkurentnost i zadržavanje kvalificiranih radnika, dok se kritičari boje da bi takav potez povećao nejednakosti i ugrozio javne sustave koji se financiraju upravo iz tih doprinosa. Institut za javne financije ponudio je konkretan, podacima potkrijepljen prijedlog kako bi takvo rasterećenje moglo izgledati i koliko bi stajalo državu.
lova bogataša se ne vraćakroz potošnju već ide u investicije tipa zlato, dionice i obveznice. a siromašni sve što dobr vrate nazad u proračun jer to potroše. dakle jer ima netko u ovoj vladi alana forda da može zbrojiti dva i dva?