Smanjenje poreza na najviše plaće državu bi stajalo 120 milijuna eura

Već godinama traje rasprava o tome treba li Hrvatska dodatno rasteretiti visoke plaće. Argumenti su poznati: poslodavci tvrde da bi niži porezi omogućili veću konkurentnost i zadržavanje kvalificiranih radnika, dok se kritičari boje da bi takav potez povećao nejednakosti i ugrozio javne sustave koji se financiraju upravo iz tih doprinosa. Institut za javne financije ponudio je konkretan, podacima potkrijepljen prijedlog kako bi takvo rasterećenje moglo izgledati i koliko bi stajalo državu.



