Poreznici kreću u veliku akciju: Evo koje djelatnosti će biti na udaru

Na službenim stranicama Porezne uprave objavljeno je kako će od 15. listopada do 31. prosinca 2025. godine biti provedene redovne nadzorne aktivnosti širom Republike Hrvatske. Tijekom ovog razdoblja, inspektori će provjeravati ispravno prijavljivanje i plaćanje poreza, kao i pravilno vođenje poslovnih knjiga kod poreznih obveznika.

Posebna pažnja nadzora bit će usmjerena na djelatnosti: Dentalna medicina (R - 86.23), posredovanje u medicinskim i stomatološkim uslugama (R - 86.97), trgovina na veliko farmaceutskim i medicinskim proizvodima (G - 46.46), javni bilježnici (N - 69.10.1) i odvjetnici (N - 69.10.2)

Kako navodi Porezna uprava, cilj ovih aktivnosti je otkriti porezne obveznike koji ne poštuju propise, ali i zaštititi one koji posluju u skladu sa zakonom, doprinoseći pravednijem i stabilnijem poreznom sustavu. Nadzori će se provoditi temeljem analize rizika provedene prije samih kontrola.