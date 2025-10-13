Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 173
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SANKCIJE SRBIJI
#HALID BEŠLIĆ
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
OBJAVILI PLAN NADZORA

Poreznici kreću u veliku akciju: Evo koje djelatnosti će biti na udaru

fiskalizacija,fiskalna blagajna
Hrvoje Jelavić/Pixsell
Autori: Večernji.hr, Tea Tokić
13.10.2025.
u 19:14

Kako navodi Porezna uprava, cilj ovih aktivnosti je otkriti porezne obveznike koji ne poštuju propise, ali i zaštititi one koji posluju u skladu sa zakonom

Na službenim stranicama Porezne uprave objavljeno je kako će od 15. listopada do 31. prosinca 2025. godine biti provedene redovne nadzorne aktivnosti širom Republike Hrvatske. Tijekom ovog razdoblja, inspektori će provjeravati ispravno prijavljivanje i plaćanje poreza, kao i pravilno vođenje poslovnih knjiga kod poreznih obveznika.

Posebna pažnja nadzora bit će usmjerena na djelatnosti: Dentalna medicina (R - 86.23), posredovanje u medicinskim i stomatološkim uslugama (R - 86.97), trgovina na veliko farmaceutskim i medicinskim proizvodima (G - 46.46), javni bilježnici (N - 69.10.1) i odvjetnici (N - 69.10.2)

Kako navodi Porezna uprava, cilj ovih aktivnosti je otkriti porezne obveznike koji ne poštuju propise, ali i zaštititi one koji posluju u skladu sa zakonom, doprinoseći pravednijem i stabilnijem poreznom sustavu. Nadzori će se provoditi temeljem analize rizika provedene prije samih kontrola.
FOTO Moderni raj u srcu Istre: Vila s bazenom i ljetnom kuhinjom za 695 tisuća eura
fiskalizacija,fiskalna blagajna
1/15
Ključne riječi
djelatnosti porezni inpektori Porezna uprava

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još