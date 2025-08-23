Naši Portali
NAPADI PODIŽU VAŽNOST JANAF-A

Naftovod Družba jedini je pravac kojim ruska nafta dolazi u Slovačku i Mađarsku: 'Napadnut je po treći put...'

storyeditor/2025-08-23/PXL_REU_180825_136932149.jpg
BERNADETT SZABO/REUTERS
Autor
Zoran Vitas
23.08.2025.
u 20:04

Mađarski ministar vanjskih poslova ističe kako ovi udari ne štete prije svega Rusiji, već ugrožavaju opskrbu energijom Mađarske i Slovačke, ističući da je naftovod Družba ključan za uvoz sirove nafte

Mađarski ministar vanjskih poslova i trgovine Péter Szijjártó, sa slovačkim ministrom vanjskih poslova Jurjem Blanárom, poslao je zajedničko pismo visokim dužnosnicima Europske unije, pozivajući Europsku komisiju da odmah poduzme mjere nakon napada na naftovod Družba na rusko-bjeloruskoj granici. – Ovaj vitalni naftovod napadnut je po treći put, a sada će isporuke nafte Mađarskoj i Slovačkoj stati najmanje pet dana – napisao je Szijjártó.

Mađarski ministar vanjskih poslova ističe kako ovi udari ne štete prije svega Rusiji, već ugrožavaju opskrbu energijom Mađarske i Slovačke, ističući da je naftovod Družba ključan za uvoz sirove nafte. – Ugrožavanje naše opskrbe energijom i rezultirajuća šteta su neprihvatljivi – rekao je. Isporuke sirove nafte Mađarskoj ponovno su obustavljene nakon noćnog napada na naftovod Družba, potvrdio je Szijjártó u petak ujutro. Unatoč poremećaju, mađarska naftna i plinska grupa MOL uvjerila je da će se regionalna sigurnost opskrbe održati, navodeći rezerve i pristup alternativnoj ruti preko Jadranskog naftovoda iz Hrvatske.

U objavi na Facebooku ranije tog dana, Szijjártó je osudio incident kao "izravan napad na energetsku sigurnost zemlje" i "pokušaj uvlačenja Mađarske u rat", dodajući da će Mađarska nastaviti podržavati mirovne napore svom snagom, istovremeno štiteći svoje nacionalne interese. Naftovod Družba već je bio oštećen u ponedjeljak, što je uzrokovalo privremeni prekid opskrbe. O tome je Viktor Orban izvijestio i samog Trumpa, iz čega je nastala neuobičajena komunikacija.

– Viktore, ne volim ovo čuti. Jako sam ljut zbog toga. Reci to Slovačkoj – napisao je Trump rukom kao odgovor na Orbanovo pismo o ukrajinskim napadima na infrastrukturu naftovoda, kojim se sirovinama iz Rusije opskrbljuju Mađarska i Slovačka. Balázs Orbán, politički direktor mađarskog premijera, objavio je na svom Facebooku fotokopiju dokumenta poslanog iz Bijele kuće u ured mađarskog premijera. Trump je izrazio podršku Mađarskoj i Slovačkoj te potvrdio da Orbana smatra "velikim prijateljem". Američki predsjednik potpisao je svoj odgovor: "Donald" – a zatim je dodao svoj uobičajeni potpis. 
storyeditor/2025-08-23/PXL_REU_180825_136932149.jpg
1/102
Komentara 3

Pogledaj Sve
DE
Dex
20:53 23.08.2025.

Ruska kujica Orban kmeči opet

Avatar Aristarh
Aristarh
21:13 23.08.2025.

Hernadi voliš li i ti sada bombone 505. Ķao što si govorio ĥrvatima kad si ih nadmudrio za 25 dionica ÌNE. Sve se vraća ì sve se plaća.

NI
nitkoinista
21:09 23.08.2025.

ako to rusiji nije problem onda neka salje naftu besplatno a posto ne zaraduju ukrajina ga nece unistavati.

