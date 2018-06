Počelo suđenje bivšem ministru kulture Šipušu, tvrdi da nije kriv

Na zagrebačkom Županijskom sudu u petak je počelo suđenje bivšem ministru i zamjeniku ministrice kulture Berislavu Šipušu, koji se izjasnio da nije kriv u odnosu na optužnicu koja ga tereti za korištenje kreditne kartice Ministarstva u privatne svrhe, a ne radi obnašanja državne službe, odnosno protivno svrsi.

Prema navodima optužnice, koju je iznijela zamjenica ravnatelja Uskoka Danijela Raspović Tomac, Šipuš je karticu Ministarstva kulture koristio za privatne potrebe, i to podizanjem gotovine i plaćanjem ugostiteljskih usluga prilikom ugošćavanja osoba koje nisu bile službeno povezane s Ministarstvom, već ih je vezalo privatno poznanstvo i veze. Prema tome, okrivljeni je ostvario protupravnu imovinsku korist i oštetio državni proračun, za sve objektivne okolnosti kaznenog djela iznosi su utvrđeni provedenim vještačenjem, a nedopušteno korištenje kartice dokazat će se iskazima svjedoka, rekla je Tomac.

Obrana je najavila da će osporiti teze tužiteljstva i iznijeti personalne i materijalne dokaze da su troškovi učinjeni u poslovne svrhe, te da nije nastala šteta za proračun. Inače, postupak je razdvojen od onog koji se iz istih razloga vodi protiv bivše ministrice kulture Andreje Zlatar Violić, zbog njezine bolesti. Svjedokinja Daniela Petričević Golojuh, glavna tajnica Ministarstva kulture od 2012. do 2016., odgovarajući na pitanja tužiteljstva rekla je kako je reprezentacija definirana odlukom Vlade, a njezini troškovi se odnose na protokolarne poklone, ugošćavanje izaslanstava i visokih državnih dužnosnika te ostale za koje se ukaže potreba.

Pojasnila je kako bi u Glavno tajništvo iz Kabineta ministra dolazio zahtjev s obrazloženjem i dostavila bi se narudžbenica za pojedinu uslugu, a procedura se uglavnom poštivala za mandata ministrice Zlatar Violić i Šipuša. U slučaju hitnosti, rekla je, bilo je i plaćanja karticom Ministarstva ako nije bilo narudžbenice, a mogla se koristiti i za plaćanje hotelskih usluga.

Odgovarajući na upit sutkinje Danijele Kustec, svjedokinja je kazala kako nije vidjela karticu niti zna gdje je bila pohranjena, te da je od Kabineta tražila specifikacije troškova i pojedinosti o tome tko je karticu i u koju svrhu koristio, no da nema saznanja tko je to konkretno u Kabinetu radio, a da je računovodstvo provjeravalo ispravnost računa. "Nisam kontirala račune, već je to radilo računovodstvo", rekla je Golojuh. Također je posvjedočila kako se podizanje gotovine karticom MInistarstva dopuštalo samo u iznimnim slučajevima, uz posebno obrazloženje.

Ustvrdila je kako je o tome da su ministri Zlatar Violić i Šipuš podizali gotovinu na karticu Ministarstva kulture doznala iz nalaza Državne revizije.

Svjedok Blaž Žilić, načelnik Sektora za financije Ministarstva kulture za mandata Zlatar Violić i Šipuša, rekao je kako podizanje gotovine karticom Ministarstva nije dopušteno i da je na to upozorio dopisom Tajništvu, ministrici i ministru, ali na to nisu reagirali, a tvrdi i kako je bio iznenađen što se to ponavljalo i nakon upozorenja. Odluku o troškovima reprezentacije donosilo je Tajništvo, a nastajali su u funkciji Ministarstva i njegova rada, rekao je Žilić.