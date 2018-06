Tvrdi da nije planirao počiniti trostruko ubojstvo iako je pušku ponio sa sobom

Došao sam Katerini na vrata da bih se pomirio s njom, a on je bio tamo. Kad sam ga vidio, više nisam mogao razmišljati ni o čemu, jedino što mi se vrtjelo u glavi bile su njegove riječi: “Ja biram kada ćeš vidjeti svog sina”. Tada sam počeo pucati kao da sam robot, bio sam u nekakvom transu – rekao je četrnaestog dana suđenja Hrvat Dražen Dakić (41) i time prekinuo šutnju koja traje još od rujna prošle godine kada je u napadu za koji tužiteljstvo tvrdi da je bio planiran u gradiću Villingendorfu ubio svog sina Darija (6), 34-godišnjeg partnera svoje bivše supruge Katerine i njezinu rođakinju (29). U bijegu je bio pet dana, nakon čega se mirno predao policiji.

– Nakon što me u veljači supruga ostavila i pobjegla, pokušavao sam je pronaći, u idućih mjesec dana više sam se puta prošetao svakom ulicom u gradu u nadi da ću je ugledati, ali uzalud. Krajem ožujka uspio sam doći do njezine nove adrese preko Ureda za nezbrinutu djecu te sam je više puta molio da se pomirimo, ili da mi barem dopusti da vidim svog sina koji mi je jako nedostajao, ali svaki bi me put njezin novi partner potjerao – govorio je na sudu Dakić kroz suze. Tužitelji tvrde da je ubojstvo planirao jer je došao s puškom za koju je prije toga streljivo kupio upravo u Hrvatskoj.