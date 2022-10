Počela berba: Rijetki ih uzgajaju, ali za kilogram se može zaraditi i do 200 kuna

Vrijeme je berbe badema, a u Hrvatskoj se rijetki bave njihovim uzgojem, jer nema brze zarade. Na urod se čeka čak šest do sedam godina. Tako pokrivamo samo 20 posto svojih potreba, javlja HRT.

U Vukšiću je veliki nasad gdje su plodovi ubrani i sada se skladište. Mlada agronomkinja kontrolira vlagu na ubranim bademima s plantaže u benkovačkom kraju. Posla je još puno.

No plasirati ekološke bademe na tržišta diljem svijeta nije problem. Hrvatska iz uvoza nabavlja čak 80 posto svojih potreba, jer su samo rijetki prepoznali unosnu računicu njihova uzgoja.



'Iako je uvriježeno mišljenje da podnosi suše i minuse, sve on to podnosi, ali ne može donijeti plod, rod, ako nema vode. Tako da je puno vode potrebno', naglašava Katarina Nekić-Pijaca, glavna agronomkinja u proizvodnji badema, Vukšić.



Ovaj se plod prodaje i po 200 kuna po kilogramu. No prije toga treba čekati da stablo naraste i dostigne punu plodnost.

