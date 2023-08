Stiže nam velika promjena vremena. Jednu regiju zahvatit će već večeras

Narančasta upozorenja zbog iznimno visokih temperatura, ali ponegdje i grmljavinskog nevremena na snazi su ove nedjelje, uoči velike promjene vremena koja nas očekuje s početkom idućeg tjedna. Za riječku regiju tako je upaljen alarm jer bi lokalno moglo doći do izraženih pljuskova s grmljavinom, a posebice u Istri. Uz to, na području cijele Hrvatske pa tako i riječkom upozorenje je upaljeno zbog temperatura koje bi mogle doseći i 36°C.

Jučer je u Slavoniji zabilježeno i do 36.5°C, dok je jutros na Hvaru već do 9 sati ujutro zabilježeno 30°C. Što se tiče temperature mora, ona se trenutno kreće između 26 i 28 stupnjeva Celzijusa, s najvećom zabilježenom do 8 sati u Malinskoj na otoku Krku - 28.2°C.

Dok će pljuskovi s grmljavinom prvo večeras zahvatiti sjeverni Jadran i Riječku regiju, tijekom ponedjeljka mogli bi se proširiti na gotovo cijelu Hrvatsku. Tako DHMZ najavljuje kako će naoblačenje s kišom prvo se širiti prema jugu te na zapadne kopnene predjele, a kasno poslijepodne doći će i do Slavonije.

Foto: DHMZ

Pritom je moguće i jače grmljavinsko nevrijeme, vjerojatnije duž obale. Vjetar slab i umjeren južni i jugozapadni, u sjevernim kopnenim krajevima kratkotrajno i sjeveroistočni. Na Jadranu umjereno i jako jugo i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura od 16 do 21, na Jadranu od 23 do 27. Najviša dnevna većinom od 27 do 32, u Slavoniji i unutrašnjosti Dalmacije do 36 °C, najavljuje DHMZ.

POVEZANI ČLANCI:

Zbog grmljavinskog nevremena diljem Hrvatske, van Jadranskog mora, tijekom ponedjeljka bit će upaljeno narančasto upozorenje, s vjerojatnosti za grmljavinu ponegdje i do 75%.

>> VIDEO Kornjača snimljena kod Vrbnika na Krku zadivila kupače: 'Kako je lijepa'