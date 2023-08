Koliko će jaka biti promjena vremena koja stiže? DHMZ: Situacija se pomno prati...

Vrhunac toplinskog vala stigao je u Hrvatsku, a najizraženiji je na Jadranu, potvrdili su nam to iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. U Senju je danas u 13 sati izmjereno 36,9 stupnjeva Celzijevih, u Rijeci 36,2, u Kninu 35,6, u Pločama 35...

- Toplinski val je već nastupio svojim punim intenzitetom. Osobito je izražen na Jadranu gdje se dnevne temperature penju do 35 stupnjeva i više. Vrlo tople su i noći, jer se temperatura rijetko spušta ispod 25 stupnjeva. Lokalno čak niti znatnije ispod 30 stupnjeva. Iako postoji i u unutrašnjosti, toplinski val je na kopnu nešto slabije izražen - kažu nam u DHMZ-u. Pitali smo ih je li ovo najgori toplinski val ove godine u Hrvatskoj na što su nam rekli kako je vjerojatno najizraženiji, prvenstveno na Jadranu.

- Svakako je i najdugotrajniji, jer će ukupno trajati skoro tjedan dana - kažu nam no najavljuju i promjenu vremena na koju ćemo se ipak morati pričekati još nekoliko dana.

- Promjena stiže krajem tjedna ili početkom sljedećeg, što ćemo preciznije znati u danima koji slijede. Očekuje se dotok hladnijeg i nestabilnog zraka, uz kišu i pljuskove praćene grmljavinom, te osvježenje - kažu iz DHMZ-a za Večernji list. Koliko će jaka promjena vremena biti još nije moguće prognozirati.

- Zasad nije uputno prognozirati žestinu nadolazeće promjene. Situacija se pomno prati te će se - kako se vrijeme bude približavalo - moći preciznije i pouzdanije prognozirati početak promjene i njezin intenzitet, te će u skladu s time biti izdane prognoze i odgovarajuća upozorenja - kažu u DHMZ-u.

Dežurne prognostičare pitali smo i postoji li mogućnost da se ponovi srpanjska oluja koja je poharala Zagreb, ali i druge dijelove Hrvatske.



- Mogućnost postoji no njezina je vjerojatnost vrlo mala. Oluja koja je pogodila Zagreb 19. srpnja uzrokovala je 10-minutni maksimum od 22,5 mm oborine, koji se može očekivati prosječno jednom u 50 godina. Grmljavinske oluje diljem zemlje tog su dana uzrokovale olujne udare vjetra koji se mogu očekivati u prosjeku jednom u više desetljeća npr. u Zagrebu se udar vjetra koji je izmjeren 19. srpnja u Zagrebu (115 km/h) može očekivati jednom u 20 godina. Kada se neki događaj može očekivati prosječno jednom u 20 godina, važno je pojasniti, to znači da je vjerojatnost da se on dogodi u bilo kojoj pojedinačnoj godini otprilike 5 %. Ne postoji garancija kako će se taj događaj stvarno i dogoditi točno svakih 20 godina. Ponekad se može dogoditi ranije, možda čak i dvije godine zaredom, iako je takav scenarij rijedak i malo vjerojatan - kažu iz DHMZ-a.

