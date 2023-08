Stižu pljuskovi s grmljavinom: Meteorolog pojašnjava kakve su vjerojatnosti za nova nevremena

Nepodnošljivo! – riječ je to koja se proteklih dana najčešće izgovara diljem zemlje zbog nepodnošljivih vrućina koje se gotovo svuda penju iznad 35 Celzijevih stupnjeva. Osvježenje ne donose ni noći, a i more se zagrijalo na 26-27 stupnjeva, u sjevernom Jadranu i pretoplih 28, a ponegdje sve do 30.

Moguća i tuča

– Prema nekim dugoročnim prognozama za ovo ljeto, moglo se očekivati da ćemo imati iznadprosječne temperature, no ono što je možda neobično u ovoj situaciji jest ovako dugačak toplinski val potkraj kolovoza. A kako temperatura mora ovisi o temperaturi zraka, odnosno o zagrijavanju od sunca, sad imamo kombinaciju vrućeg zraka i toplog mora – objasnio nam je dežurni meteorolog DHMZ-a Krunoslav Mikec.

Nazire li se ovoj paklenoj ljetnoj agoniji kraj?

– Promjena vremena, uz dotok hladnijeg i vlažnijeg zraka u naše krajeve, stiže od ponedjeljka. Stoga će biti vrlo nestabilno. I u ponedjeljak i u utorak ta promjena ponegdje u Hrvatskoj može donijeti izraženije pljuskove s grmljavinom, odnosno lokalna nevremena. No vjerojatnost za ponavljanje onakvih oluja kakve smo imali 19. i 21. srpnja nije velika, ali ipak postoji. Ponegdje treba očekivati izraženu, odnosno jaku kišu, moguće praćenu jakim i olujnim vjetrom. Nije isključena ni tuča. To se odnosi i na Jadran i na kopnene krajeve. Ako gledamo kronološki kako bi ta promjena vremena trebala zahvatiti naše krajeve, najprije je na udaru sjeverni i dio srednjeg Jadrana te gorska Hrvatska. I to već u prvom dijelu ponedjeljka. Zatim slijede zapadni krajevi i unutrašnjost te ostali dio Jadrana. Promjena se najkasnije očekuje na istoku, u Slavoniji i Baranji, gdje će se vrućina i najdulje zadržati. Na istoku bi temperature do 35 stupnjeva bile i u ponedjeljak, a pogoršanje bi tamo stiglo krajem ponedjeljka ili u noći na utorak. I onda će se to promjenjivije vrijeme s nižom temperaturom i povremenom kišom zadržati nekoliko dana, od utorka do četvrtka. A potom od kraja tjedna, tamo od petka, opet slijedi stabilizacija vremena i porast temperature, ali ne na ovako visoke vrijednosti kao što je sada. Tada bi temperature zraka trebale biti oko 30 stupnjeva, što je ipak iznadprosječno toplo za početak rujna – detaljno nas je Mikec uputio u prognozu koja nas očekuje tijekom idućeg tjedna. Već u ponedjeljak temperatura će pasti.

– U većini krajeva ona bi trebala biti pet-šest stupnjeva niža nego sada, a u utorak se očekuje i njezin daljnji pad. U unutrašnjosti to bi bile vrijednosti od 21 do 24 stupnja, a na Jadranu malo iznad 25 – precizira meteorolog. Hoće li biti i jakih vjetrova, grmljavine, munja i gromova te trebaju li se ljudi pripremiti za moguće teže i razornije posljedice, pitamo ga.

– Ovo će biti prodor hladnijeg i vlažnijeg zraka koji će uzrokovati Genovsku ciklonu pa će na Jadranu biti juga koje može biti prilično jako, osobito u ponedjeljak. U unutrašnjosti je pak moguć prolazan, povremen jači vjetar, kao i onaj koji nastaje pri naletu grmljavinskog pljuska – uzvratio je Mikec odmah se nastavljajući i na naše iduće pitanje – je li ovo tipično ljeto?

Praćenje na radarima

– Promjene su nagle, to je činjenica. I najvjerojatnije su povezane s klimatskim promjenama, odnosno globalnim zagrijavanjem. No ovo je ljeto ipak atipično jer smo imali više tih naglih promjena tijekom ljeta, kada je u određenim razdobljima bilo dosta kišovito, a bilo je i dugih razdoblja suhog, vrućeg i sparnog vremena. Početkom kolovoza imali smo vrijeme zamjetno hladnije od prosječnog, uz obilnu kišu, a potom je uslijedilo razdoblje suhog, sunčanog i vrućeg vremena. Čini se da ove promjene postaju dio naših života i moramo im se prilagoditi. Zapravo, već se i prilagođavamo, netko teže, a netko lakše – kaže Mikec.

Vrućine se bliže kraju, no ta promjena možda donosi drugu vrstu problema.

– Zato treba pratiti kratkoročne prognoze i situaciju na radarima koji su široko dostupni, a pomoću njih u roku od sat-dva možete vidjeti ide li nešto prema vama, kojom brzinom i kada bi se točno moglo očekivati na vašem području. Mislim na nevrijeme i pljuskove s grmljavinom – objašnjava Mikec.

