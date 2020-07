'Plenkovićev HDZ kojeg je reklamirao kancelar Kurz, ostaje br. 1 u Hrvatskoj'

Gotovo svi austrijski mediji u ponedjeljak na istaknutim mjestima prenose rezultate nedjeljnih izbora za članove novog 10. po redu saziva Hrvatskog sabora, ističući „jasnu pobjedu konzervativaca“ i „debakl socijaldemokrata“, dvije oprečne političke opcije oko kojih je bila koncentrirano najviše glasova.

Pod naslovom „Hrvatska: Desna pobjeda na korona-izborima“ austrijski dnevni list Österreich piše kako i dosad vladajuća Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) premijera Andreja Plenkovića „koju je na svom Twitteru reklamirao kancelar Sebastian Kurz, i dalje ostaje br. 1 u Hrvatskoj“ . Dodaje kako je „konzervativac Plenković uvjerljivom pobjedom dalje izgradio svoju prednost pred socijaldemokratima“.

Austrijski radio i televizija ORF izvještava o „iznenađujuće jasnoj pobjedi vladajućih konzervativaca premijera Plenkovića“. To potkrepljuje podacima o 66 HDZ-ovih osvojenih mandata od ukupno mogućih 151, nakon prebrojanih 93 posto glasova birača, uz napomenu kako je to plus 5 mandata nego 2016. godine. Istovremeno izvještava o „lošem rezultatu“ socijaldemokrata koji su osvojili tek 41 zastupničko mjesto u Saboru, što je kako se ističe gubitak od čak 13 mandata u odnosu na 2016. godinu.

ORF navodi kako su „liberali i reformisti“ uspjeli prijeći izborni prag i uči u Sabor.

Posebne pohvale medija upućene su Zeleno-lijevoj koaliciji, za koju se navodi da je izborno iznenađenje. Ističe se kako je Zelena stranka prvi puta u hrvatskoj izbornoj povijesti ušla u Hrvatski sabor.

Dnevni list „Kurier“ pod naslovom „Konzervativci trijumfirali na parlamentarnim izborima“, piše kako je HDZ odnio uvjerljivu pobjedu na nedjeljnim izborima za Hrvatski sabor, a da Restart koalicija nije mogla sakriti veliko razočaranje njihovim izbornim debaklom.

Kurier također ukazuje kako je hrvatska krajnja desnica okupljena u „Domovinski pokret“ i predvođena popularnim pjevačem Miroslavom Škorom osvojila visoko treće mjesto.

„Kleine Zeitung“ također u ponedjeljak izvještava o izborima za Hrvatski sabor i piše o „izbornom trijumfu vladajućih konzervativaca u Hrvatskoj“ te zaključuje:

„Nakon jasne pobjede umjesto drhtanja za rezultat, sada hrvatski premijer Andrej Plenković ima sve adute u svojim rukama“.

Ono što je zajedničko u izvještavanju svim medijima je da pišu kako izborni trijumf Plenkovićevog HDZ-a, koji je daleko iza sebe ostavio sve ostale stranke, omogućava mu da si u miru i bez dodatnih pritisaka izabere najpoželjnijeg partnera za naredni četverogodišnji „politički brak“. Ono što su također primijetili austrijski mediji je relativno slab odaziv birača na izbore, koji je bio ispod 50 posto. Za Austriju neuobičajeno!