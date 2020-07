Suverenisti žele svoj Klub u Saboru: Zekanović odbacio mogućnost razlaza s Domovinskim pokretom

Domovinski pokret Miroslava Škore i Hrvatski suverenisti dogovorili su u svibnju zajednički izlazak na izbore, međutim u Saboru će funkcionirati kroz dva Kluba zastupniku. U Klubu bi trebala sudjelovati Ruža Tomašić te dogradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček.

- Domovinski pokret je koalicija više stranaka, i to je logično. No mi imamo čvrsto partnerstvo s Domovinskim pokretom i Miroslavom Škorom, koje se nastavlja i dalje. Ovo je tek početak te suradnje. To je jako bitno naglasiti. A ovo kako ćemo mi tehnički funkcionirati, to su stvari koje ćemo se dogovoriti sa Škorom, rekao je predsjednik Hrvatskih suverenista i nositelj liste Domovinskog pokreta u 9. izbornoj jedinici Hrvoje Zekanović za Telegram.

On smatra kako će na taj način povećati vidljivost čitavog Domovinskog pokreta.

- To je tehničko pitanje. Ja sam bio formirao Klub zastupnika s kolegama Glasnovićem i Hasanbegovićem kako bismo dobili neku vidljivost u saboru. Kad imaš više Klubova, imaš i veće mogućnosti rada u saboru. Moram još jednom naglasiti, mi u Domovinskom pokretu smo čvrsto zajedno i tu nema govora o bilo kakvom razlazu - kazao je Zekanović.

