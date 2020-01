Plenković: Uskoro ćemo imati stranačke izbore, pa nek se kandidira tko želi

Predsjednik HDZ-a Andrej Plenković osvrnuo se na rezultate drugog kruga predsjedničkih izbora prema kojima je Zoran Milanović pobjedio.

- Želim zahvaliti predsjednici na njezinih pet godina mandata. zahvaljujem svim članovima i članicama HDZ-a koji su radili na kampanji i na tome im nadasve zahvaljujem. Također zahvaljujem svima koji su podupirali Grabar-Kitarović u ovom krugu. Čestitam Zoranu Milanoviću na dobivenom povjerenju građana. Surađivat ćemo sukladno našim ustavnim ovlastima.

- Mi ćemo analizirati rezultate izbore kako bismo vidjeli što se dogodilo. Ja sam rekao kako će svaki glas za Škoru glas za ljevicu. Ta dinamika je bila izuzetno bitna i odredila je put drugog kruga. Trudimo se svakog dana da život naših ljudi bude bolji. To se možda u izbornim utakmicama možda ne vidi. S obzirom na to da smo imali preko 4 posto nevažećih listića, to znači da je jedan dio birača namjerno uništio listiće i to su određena poruke.

Plenković se osvrnuo i na najavu Milijana Brkića kako će se kandidirati i kako on ne gubi: - Pa dobro. Ja poštujem svačiju ambiciju. Uskoro ćemo imati stranačke izbore, pa nek se kandidira tko želi. Mislim da smo mi napravili napredak, pa nek članovi odluče koga žele da ih vodi.

Istaknuo je kako će nazvati Milanovića i čestitati mu