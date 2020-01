UŽIVO Euforija u Milanovićevom stožeru: Presretni smo, svi su žrtvovali svoje vrijeme kako bi sudjelovali u pobjedi

Građani su glasali na predsjedničkim izborima. DIP je objavio prve nepotpune rezultate izbora. Zoran Milanović je u vodstvu i korak je do Pantovčaka.

Tijek događaja:

20: 42 - "Treba pričekati rezultate. Milanović mora biti ponizan i mora biti predsjednik svih građana. Želim čestitati i Milanoviću i Kolindi na fajterskoj borbi. Milanović treba pozvati na jedinstvo i zajedništvo", kazao je Ante Kotromanović.

20:35 - Prema podacima u 20.30 sati rezultati su sljedeći: 1. Zoran Milanović 792,859 (53,26) 2. Kolinda Grabar-Kitarović 695,713 (46,74)

20:28 - "Presretni smo, s Milanovićem sam na vezi, doći će tu, obratit će se, nadali se jesmo, treba zahvaliti svim građanima koji su izašli, svim ljudima koji su sudjelovali. Promatrači su odlično odradili posao. Svi su žrtvovali svoje vrijeme kako bi sudjelovaLI u velikoj pobjedi", kazao je Orsat Miljenić.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

20:24 - Kako pristižu podaci DIP-a sve je veselija atmosfera u stožeru Zorana Milanovića.

Radimir Čačić je ocijenio kako će pobjeda Zorana Milanovića biti jako dobra za Hrvatsku jer će donijeti neku vrstu ravnoteže "između ličnosti, čovjeka sa stavom s kojim se možete nekada slagati, a nekada ne i drugorazredne stranačke marionete".

"Ljudi su odabrali stav i to europski stav, civilizacijski stav i očekujem da će to sljedećih pet godina utjecati na političke procese bez obzira na ovlasti predsjednika i to na jedan vrlo pozitivan način, a bili smo u ozbiljnoj opasnosti da stvari krenu u nekom sasvim drugom smjeru", rekao je Čačić.

20:20 - Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić, uputio je čestitke Zoranu Milanoviću na izbornoj pobjedi na predsjedničkim izborima u Republici Hrvatskoj.

"Gospodine Milanoviću, primite iskrene čestitke povodom Vaše pobjede na predsjedničkim izborima u Republici Hrvatskoj. U osvit preuzimanja predsjedavanja Europskom unijom, građani Republike Hrvatske i države Bosne i Hercegovine očekuju intenziviranje suradnje između dvije prijateljske države", napisao je Komšić, javlja Klix.ba.

20:04 - Prema prvim rezultatima DIP-a Zoran Milanović osvaja 54,01% , a Kolinda Grabar-Kitarović 45,99%. Obrađeno je 53,62% biračkih mjesta. DIP je objavio prve nepotpune rezultate izbora prema kojima je Zoran Milanović u vodstvu i korak je do Pantovčaka. Atmosfera u stožeru je sve veselija a pristižu brojni članovi SDP-a i simpatizeri.

19:52 - "Mi smo i više nego zadovoljni. Iako predsjednik nema neke velike ovlasti predsjednik diktira tempo u ovoj zemlji. Pobjednik je onaj koji dobije 50 plus 1. Potpuno je nebitno, pobjeda je tu. Pomogla nam je i ona agresija prema nama i prema Zoranu Milanoviću. Građanima je dosta toga kako HDZ vodi ovu zemlju", kazala je Biljana Borzan.

19:36 - U stožeru Zorana Milanovića atmosfera je i dalje vesela, no svi su još suzdržani dok ne dođu rezultati DIP-a. Na meniju je i burek iz Sofre. Od objave izlaznih anketa Tvornica se dosta napunila. Nazdravlja se uglavnom uz pivu i svi nagađaju koliko postotaka će Milanović pasti nakon glasova iz dijaspore. Kažu da će pasti do 2 posto.

Druga izlazna anketa kaže da Zoran Milanović vodi s 53,22 posto, dok Kolinda Grabar-Kitarović ima 46,78 posto.

Foto: Petra Balija

19:32 - Glasnogovornik izbornog stožera Zorana Milanovića Nikola Jelić nakon objave rezultata izlazne ankete poručio da će pričekati konačne rezultate za koje vjeruje da će potvrditi rezultate ankete o Milanovićevoj pobjedi.

"Izlazne ankete su razlog za slavlje, ali ćemo kao i dosad pričekati konačne rezultate, iako ne sumnjamo da će oni, s manjim ili većim postotkom, potvrditi ove izlazne ankete", rekao je Jelić zahvalivši se građanima koji su izašli na izbore.

Upitan može li dijaspora pomrsiti račune, s obzirom na veliku razliku od oko sedam posto, ustvrdio je da će pobjeda Milanovića ostati neupitna bez obzira na to što čekamo rezultate glasova u dijaspori.

Foto: Petra Balija

Što se tiče Milanovićeva karaktera, za kojega mnogi kažu da je "bahat i arogantan", Jelić je poručio da su građani na izborima pokazali što misle o njemu.

"Milanović je u izbornu utrku ušao pod sloganom 'Predsjednik s karakterom'. Građani su rekli da to cijene i da žele imati predsjednika s karakterom jer upravo to jamči da će Hrvatska biti zemlja sa stavom", istaknuo je.

Upitan hoće li Milanovićeva eventualna pobjeda pomoći SDP-u, rekao je da to treba ostaviti za iduće tjedne i mjesece, zahvalivši se svim strankama koje su podržale njegovu kandidaturu jer su, ističe, "svi jednako zaslužni".

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

19:21 - "Moramo imati na umu da su ovo izlazne ankete. Treba čekati službene rezultate DIP-a. Želio bih zahvaliti svima koji su glasali. To je bio jedan dobar odrađen posao. Milanović i ja smo stalno u kontaktu, oko 22, 23 će doći kada stignu službeni rezultati izbora", kazao je Orsat Miljenić.

19:06 - "Hvala vam! Hvala svim volonterima, svima vama koji ste mi bili podrška u ovih šest mjeseci. Ljudi, hvala vam!", oglasio se Milanović na Facebooku.

19:04 - "Bili smo nervozni, Zoran će uskoro doći, laknulo nam je nakon anketa, budimo strpljivi. Građani su izabrali, izabrali su Republiku", kazao je Siniša Hajdaš Dončić nakon prvih izlaznih anketa.

19:00 - Prema rezultatima RTL-ove izlazne ankete, koju je provela agencija Ipsos Puls, Zoran Milanović u vodstvu je s 53,25 posto glasova. Kolinda Grabar-Kitarović dobiva 46,75 posto glasova.U stožeru Zorana Milanovića nakon prvih izlaznih anketa prolomio se gromoglasan pljesak.

Birališta u Hrvatskoj zatvorena su u 19 sati. Drugi izborni krug pratio je dobar odaziv birača, bolji nego prije dva tjedna, lošiji nego u 2. krugu predsjedničkih izbora prije pet godina.

Video: Na izlasku s birališta Zorana Milanovića verbalno napao nepoznati građanin