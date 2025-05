Plenković: Stradanja djece u Domovinskom ratu pokazuju karakter velikosrpske agresije

Tijekom Domovinskog rata u Hrvatskoj je poginulo 402-oje djece, od kojih 28 u Slavonskom Brodu, gradu simbolu ratnog stradanja djece, rekao je u subotu u Slavonskom Brodu premijer Andrej Plenković, naglasivši da upravo ta stradanja govore o karakteru agresije velikosrpskog režima na Hrvatsku. U povodu Dana sjećanja na ubijenu i stradalu djecu u Domovinskom ratu, 3. svibnja, premijer Plenković i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, zajedno sa roditeljima poginule i stradale djece sudjelovali su u Slavonskom Brodu na svečanom polaganju vijenaca kod Spomenika "Prekinuto djetinjstvo".

Obilježavanje organizira Zajednica udruga hrvatskih civilnih stradalnika Domovinskog rata Hrvatske, uz potporu Ministarstva hrvatskih branitelja. Tijekom Domovinskog rata u Hrvatskoj je život izgubilo 402-oje djece, od kojih 28 u Slavonskom Brodu, gradu simbolu ratnog stradanja djece u velikosrpskoj agresiji 90-tih. Prije 33 godine, 3. svibnja 1992., bio je jadan od najtežih ratnih dana u povijesti Slavonskog Broda kada je u napadima neprijateljske avijacije od aviobombi život izgubilo 16 osoba, a u obiteljskoj kući u naselju Jelas u Slavonskom Brodu, ubijeno je sedam osoba – dvije žene, od kojih je jedna bila trudna, i petero djece.

Premijer Plenković i predstavnici Vlade odali su počast kod spomenika "Prekinuto djetinjstvo" na Šetalištu braće Radić u Slavonskom Brodu, nakon čega su posjetili Crkvu Presvetog Trojstva gdje je premijer imao priliku razgovarati s roditeljima poginule djece koji su iz cijele Hrvatske došli u Slavonski Brod. "Zahvaljujem udrugama, prije svega roditelja i udrugama civilnih stradalnika Domovinskog rata, koji godinama kontinuirano obilježavaju uspomenu na sve one koji su tada bili jako mali, a dio su, nažalost, velikog broja ljudi koji su poginuli u Domovinskom ratu, prije svega hrvatskih branitelja, vojnika, policajaca, civila i naročito, djece. Zahvaljujem predsjednici Zajednice udruga civilnih žrtava Domovinskog rata Julijani Rosandić na angažmanu i posebno zahvaljujem potpredsjedniku Vlade i ministru hrvatskih branitelja Tomi Medvedu na inicijativi da ove godine Vlada RH predloži Hrvatskom saboru izmjene zakona o blagdanima i spomendanima", rekao je premijer Plenković.

Naglasio je da je Vlada RH zato uvrstila 3. svibanj, kao Spomendan na svu djecu poginulu u Domovinskom ratu, koji se ove godine obilježava po prvi put. "I zbog toga je današnje polaganje Vijenaca ispred Spomenika Prekinutoga djetinjstva, i na neki način prekinutih života, ne samo onih kojih više nema, nego i vrlo traumatiziranih života njihovih obitelji, bilo dodatno simbolično", rekao je Plenković.

Na meti agresora stambene zgrade, ljudi u skloništima, djeca na igralištima

Naglasio je kako je, nažalost činjenica da za ova stradanja nitko nije odgovarao, i to je problem civilnih stradalnika iz Domovinskog rata. Podsjetio je kako su u vrijeme velikosrpske agresije na Hrvatsku 'mete bile stambene zgrade, ljudi u skloništima, djeca na igralištima'. "To govori o karakteru agresije velikosrpskog Miloševićevog režima na Hrvatsku. Nisu to bili nikakvi vojni ciljevi koji bi se na bilo koji način mogli opravdati, jer cijela agresija se, naravno, ne može opravdati, ali ovo su bili najstrašniji zločini. Dio je procesuiran, ali nažalost ovakve teške zločine nismo nikada doveli pravdi", rekao je premijer Plenković.

Nakon Slavonskog Broda premijer Plenković otišao je u Vukovar. Ministar Tomo Medved nastavio je posjet Slavonskom Brodu kao izaslanik predsjednika Vlade, gdje je sudjelovao na misi u Crkvi Presvetog Trojstva te prigodnom programu u slavonskobrodskoj Glazbenoj školi.