Hari Mata Hari stiže u Arenu Zagreb, a Večernji te časti ulaznicama
VEČERNJAKOVA DOMOVNICA 2026

Počeo drugi krug glasovanja za najpopularnije Hrvate izvan domovine: Pogledajte tko je prošao dalje i dajte glas svojim favoritima

Večernjakova domovnica
VL
Autor
Marijana Dokoza
11.02.2026.
u 21:32

Pomozite svojim favoritima da se plasiraju u finale izbora

U jubilarnom 20. izdanju izbora za najpopularnije Hrvate izvan domovine za prestižnu nagradu Kroatischer Heimatpreis – Domovnica 2026, čak 42 od 75 kandidata osigurala su mjesto u drugom krugu glasovanja.

U anketi u nastavku pogledajte tko je ušao u drugi krug, glasajte za svoje favorite i svojim im glasom pomozite da se plasiraju u finale izbora.
