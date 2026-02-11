Počeo drugi krug glasovanja za najpopularnije Hrvate izvan domovine: Pogledajte tko je prošao dalje i dajte glas svojim favoritima

U jubilarnom 20. izdanju izbora za najpopularnije Hrvate izvan domovine za prestižnu nagradu Kroatischer Heimatpreis – Domovnica 2026, čak 42 od 75 kandidata osigurala su mjesto u drugom krugu glasovanja.

U anketi u nastavku pogledajte tko je ušao u drugi krug, glasajte za svoje favorite i svojim im glasom pomozite da se plasiraju u finale izbora.