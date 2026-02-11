Oglasili se iz SDP-a: 'I vrapci na grani znaju da je HDZ stranka koja laže i krade, prepali su se'

Iz SDP-a su u srijedu poručili kako ih, nakon uspješno održane stranačke konvencije i najave da će SDP i Možemo na izbore izaći zajedno, ne čudi, kako navode 'prljava kampanja laži i podmetanja koja dolazi iz HDZ-a'. Smatraju da takvi potezi pokazuju da se vladajuća stranka s razlogom osjeća ugroženo. To su jasno dali do znanja u objavi na Facebook profilu stranke.

'I vrapci na grani znaju da je HDZ stranka koja laže i krade. Nakon uspješne SDP-ove Konvencije i jasnih poruka da SDP i Možemo! na izbore idu zajedno, ne iznenađuje nas prljava ofenziva laži i podmetanja.

Teško je ozbiljno komentirati izmišljotine koje dolaze iz HDZ-a, koji na ovaj način pokazuje kako se opravdano prepao. Iz straha od gubitka vlasti, Plenković je HDZ gurnuo radikalno desno, iako je nekada cijelu Hrvatsku gledao u oči i uvjeravao da je umjereni europejac.

Oživljavanje Thompsona u političke svrhe, stvaranje dojma da za slobodnu Hrvatsku nisu zaslužni svi naši branitelji, nego isključivo HOS, krađa dočeka rukometaša, suludo proglašavanje Piletića „sjajnim ministrom“, plasiranje izmišljotina o odnosima između SDP-a i Možemo!, kao i priče o tome da bi predsjednik usred mandata dao ostavku da bi se kandidirao za premijera - sve to su bolesne konstrukcije HDZ-ovih političkih glava koje nemaju nikakve veze sa stvarnošću', napisali su.

'Stop lažima i Plenkoviću koji je nesposoban riješiti probleme, pa samo vrti ministre dok problemi ostaju neriješeni. Građani zaslužuju odgovornu politiku, a ne vođenje zemlje u podjele i laži. SDP se zalaže za prava rješenja, jednakost i bolji život i idemo po pobjedu za sve građane!', zaključili su iz SDP-a.