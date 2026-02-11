Naši Portali
'TO JE DIO PRLJAVE KAMPANJE'

Oglasili se iz SDP-a: 'I vrapci na grani znaju da je HDZ stranka koja laže i krade, prepali su se'

Zagreb: Izvještajno-tematska Konvencija SDP-a
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
1/5
VL
Autor
Večernji.hr
11.02.2026.
u 22:50

'Teško je ozbiljno komentirati izmišljotine koje dolaze iz HDZ-a, koji na ovaj način pokazuje kako se opravdano prepao', napisali su

Iz SDP-a su u srijedu poručili kako ih, nakon uspješno održane stranačke konvencije i najave da će SDP i Možemo na izbore izaći zajedno, ne čudi, kako navode  'prljava kampanja laži i podmetanja koja dolazi iz HDZ-a'. Smatraju da takvi potezi pokazuju da se vladajuća stranka s razlogom osjeća ugroženo. To su jasno dali do znanja u objavi na Facebook profilu stranke.

'I vrapci na grani znaju da je HDZ stranka koja laže i krade. Nakon uspješne SDP-ove Konvencije i jasnih poruka da SDP i Možemo! na izbore idu zajedno, ne iznenađuje nas prljava ofenziva laži i podmetanja.

Teško je ozbiljno komentirati izmišljotine koje dolaze iz HDZ-a, koji na ovaj način pokazuje kako se opravdano prepao. Iz straha od gubitka vlasti, Plenković je HDZ gurnuo radikalno desno, iako je nekada cijelu Hrvatsku gledao u oči i uvjeravao da je umjereni europejac.

Oživljavanje Thompsona u političke svrhe, stvaranje dojma da za slobodnu Hrvatsku nisu zaslužni svi naši branitelji, nego isključivo HOS, krađa dočeka rukometaša, suludo proglašavanje Piletića „sjajnim ministrom“, plasiranje izmišljotina o odnosima između SDP-a i Možemo!, kao i priče o tome da bi predsjednik usred mandata dao ostavku da bi se kandidirao za premijera - sve to su bolesne konstrukcije HDZ-ovih političkih glava koje nemaju nikakve veze sa stvarnošću', napisali su.

'Stop lažima i Plenkoviću koji je nesposoban riješiti probleme, pa samo vrti ministre dok problemi ostaju neriješeni. Građani zaslužuju odgovornu politiku, a ne vođenje zemlje u podjele i laži. SDP se zalaže za prava rješenja, jednakost i bolji život i idemo po pobjedu za sve građane!', zaključili su iz SDP-a.
Stanivuković nakon kontroverznog govora o Krajini zaustavljen na granici RH: 'Kaznili su me sa 700 eura'
Ključne riječi
Izbori HDZ SDP Možemo! Siniša Hajdaš Dončić

Komentara 1

MO
MOSAD
23:17 11.02.2026.

Tko o čemu sdp(kp) o poštenju?!Pokrali su sve sto se moglo.Pljačku u privatizaciji počeli su jos 1988.Do preuzimanja vlasti od strane PRESEDNIKA k.p.(danas sdp) ostavio je holokaust.Državu bez oružja,bez novca,moralno uništenu,bez policije i diplomacije.Sto nisu pokrali tada nastavili su 2000.Največi zločinački poduhvat bilo je zamračenje naftnih polja "Bijele Noć".Dolaskom ZM doslo je do daljneg urušavanja.ZM toliko je bija nesposoban oa mu je u pomoc priskočila Vesna da bi se naftna polja stavila pod svoju kontrolu.Čak im se i Asad čudija kad su došli u Siriju.I na kraju kako je reka bl.Alojzije : komunizam je rođen u laži,živi od laži i umrijet će od laži!!

