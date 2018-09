Plenković o odluci Povjerenstva: Institucije rade svoj posao

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa danas je odlučilo pokrenuti postupke protiv premijera Andreja Plenkovića i čelnika Mosta i potpredsjednika Hrvatskog sabora Bože Petrova, vezano uz njihove aktivnosti prilikom izrade "lex Agrokor".

- Ne znam, pročitat ćemo. Iz ovoga što kruži po pametnim telefoniam ne mogu razabrati. Institucije rade svoj posao - komentirao je Plenković i dodao:

- Mislim da i danas, kad bi se ponovno dogodila jedna takva kriza mega razmjera... Da radimo negdje u Alpama, u Švicarskoj, uz dobar proračun, uz sve vrijeme, u idealnim uvjetima, možda bi se moglo malo bolje. Mi smo postupili odgovorno, sukladno ovlastima Vlade. Zakon je donesen većinom, Ustavni sud potvrdio je njegovu sukladnost s Ustavom, ranija kaznena prijava odbačena je od strane DORH-a. Sada opet, od strane političkih protivnika prijava Povjerenstvu dobiva jedan svoj trenutak u kojem Povjerenstvo sukladno Zakonu i sprječavanju sukoba interesa otvara postupak. Ne znam točno na koje se stavke članaka pozivaju. Proučit ćemo, odgovorit ćemo. Znam da nije riječ o unutarstranačkim sukobima i sigurno nije riječ o nenepristranosti hrvatskih institucija - kazao je premijer, piše N1.

Novinari su pitali premijera je li važnije spasiti Agrokor ili raditi na povjerenju građana u vlastite institucije.

- Mi smo imali jednu, puno puta sam rekao, gospodarsku krizu koja je prijetila da preplavi gospodarstvo Republike Hrvatske, institucije pa i političku stabilnost. Sve što smo poduzeli, da se isplate OPG-ovi, mali srednji dobavljači, dali smo vremena da se svi postave na noge, osigurali stabilnost radnih mjesta... Mi smo tsunami skrenuli, on je promašio metu. Nitko od vas ovdje niti od drugih aktera ne može sagledati posljedice koje bi bile da smo rekli 'ok, privatna kompanija, privatni rizik pa neka propadne ona i sve s njom'. To bi bilo neodgovorno. Od mene kao predsjednika Vlade, tada poptredsjednice Vlade Dalić, svih nas. Povjerenstvo je donijelo odluku o pokretanju postupka, vidjet ćemo što će dalje biti. Poštujem odluku, tu sdam kao odgovorni građanin da poštujhem institucijem, ne zlorabim ih. Mislim da bi bilo dobro da se naučimo da institucije imaju svoje zakonske ovlasti i način djelovanja - odgovorio je premijer.

