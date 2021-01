Plenković još nije zauzeo stajalište o istražnom povjerenstvu: Zatražio je istragu na terenu

Premijer Andrej Plenković izjavio je u ponedjeljak kako će stajalište o istražnom povjerenstvu zauzeti kad službe na terenu provjere koliko je zgrada stradalih u potresu bilo obnovljeno nakon rata.

"Treba se sve rasvijetliti u odnosu na poslijeratnu obnovu. Tražio sam od svih službi na terenu da precizno identificiramo koliko je od zgrada stradalih u potresu u Sisačko-moslavačkoj županiji onih zgrada koje su bile ili sanirane ili obnavljane za vrijeme poslijeratne obnove. Kad vidimo o čemu se radi, onda ćemo zauzeti stav", poručio je Plenković uoči prve ovogodišnje zajedničke sjednice Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a.

Što se tiče izmjena zakona vezano za smanjenje administracije za brže izdavanje građevinskih dozvola kako bi što prije krenula obnova, istaknuo je kako se radi na cjelovitom rješenju te da će o tome biti riječi na sjednici Vlade u četvrtak.

Zamoljen za komentar izjave gradonačelnika Petrinje Darinka Dumbovića da će tužiti državu ako se dokaže kriminal u obnovi, odgovorio je da su stalno u kontaktu te da pretpostavlja da DORH i policija već poduzimaju određene aktivnosti.

"Središnji državni ured za stambeno zbrinjavanje i obnovu je ono tijelo koje je pravni slijednik svih ranijih ministarstava i tijela koja su se time bavila i oni će dati na raspolaganje svu dokumentaciju", poručio je.

VIDEO Intervju s premijerom Plenkovićem

Vezano za apel roditelja u Zagrebu da se uoči drugog polugodišta osiguraju sigurni koridori na putu prema školama, kao i za strahove da će sav financijski teret pasti na njih, Plenković je istaknuo kako podržavaju sve inicijative koje će omogućiti sigurnost građana, osobito učenika.

Također, rekao je da će u sljedeća dva dana u razgovoru s Ministarstvom znanosti i obrazovanja u odnosu na širu epidemiološku sliku donijeti odluku o tome hoće li se u siječnju školska godina nastaviti normalno kako je trebalo biti od 18. ili će još pratiti mjere koje su na snazi. Podsjetio je i na dobivenih 683 milijuna eura iz Fonda solidarnosti EU te poručio da Vlada radi sve da ubrza procese te da krene i obnova privatnih zgrada.

Što se tiče cijepljenja saborskih zastupnika i pitanja jesu li oni time privilegirani u odnosu na druge građane s obzirom na to da nisu svi ugrožena skupina, Plenković je poručio kako smatra da ključno predstavničko tijelo koje donosi zakone i proračun treba imati mogućnost cijepljenja.

"Ponuda ide prema svima. Hoće li se svi cijepiti ili ne, to je do u konačnici do saborskih zastupnika", istaknuo je. Dodao je da saborski zastupnici i župani nisu u istoj poziciji te da su išli logikom najugroženijih i najizloženijih. Ako se zbroje saborski zastupnici, predsjednik RH, Vlada, suci Ustavnog i Vrhovnog suda sve zajedno je to malo više od 200 ljudi. Nije to tako veliki broj", rekao je.

Također, istaknuo je kako će Hrvatska naručiti još "dosta" doza Pfizerovog cjepiva jer je cilj što više ubrzati procjepljivanje stanovništva.

"Ako AstraZeneca dobije odobrenje do kraja mjeseca, za što postoje naznake, onda bismo do kraja ožujka mogli imati gotovo milijun stanovnika procijepljenih. To bi bilo jako dobro", poručio je Plenković te dodao da je za sada odaziv za cijepljenje jako dobar.