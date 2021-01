“Izraelski model”: kako su postali svjetski prvaci u brzini cijepljenja

Prema podacima Our World in Data, zaključno sa 7. siječnjem, Izrael je prosječno administrirao 19,55 doza cjepiva protiv novog koronavirusa na 100 ljudi. To je daleko više od druge zemlje po stopi cijepljenja, Ujedinjenih Arapskih Emirata čiji je prosjek 10,32. Daleko je ispred Sjedinjenih Država i Velike Britanije, pogotovo ispred Njemačke. Izrael cijepi 150.000 ljudi dnevno, a prioritetno cijepi starije od 60, zdravstvene djelatnike te kronično bolesne, što nije različito od drugih zemalja.

Prvi kao primjer

Praktično svaki svjetski medij istražuje kako je to Izraelu pošlo za rukom, pri čemu se nameće nekoliko logičnih razloga. Krenimo prvo s onim prozaičnim, a to je politika.

– Tražio sam da se cijepim prvi, s ministrom zdravstva Yulijem Edelsteinom, kako bi dao osoban primjer i ohrabrio vas da se cijepite – rekao je pred kamerama premijer Benjamin Netanyahu.

U subotu je Netanyahu dobio i drugu dozu, opet kao prvi. Kako bi Izrael što prije dobio cjepivo, odlučili su da odmah, u ranom stadiju pandemije naprave dogovor s Pfizerom, a Netanyahu je odobrio da se plati 30 dolara za dozu cjepiva, što je dvostruko više od cijene koju plaćaju drugi, barem tako navodi anonimni Reutersov izvor.

VIDEO: Margaret (90) prva je osoba koja se cijepila protiv koronavirusa: "Ovo je najbolji dar za rođendan!"

– U osnovi smo Pfizeru, Moderni i ostalima rekli kako želimo biti jedna od prvih zemalja koja će početi s cijepljenjem, a te će kompanije onda vrlo brzo moći vidjeti i rezultate svog proizvoda – rekao je ministar Edelstein, navodeći i kako je plaćanje više cijene cjepiva opravdano oslobođenjem izraelske ekonomije iz lockdowna.

– Bila je to dobitna kombinacija za sve. Mi smo mala zemlja. Znao sam da je bolje da budemo prvi jer nakon što se cjepivo razvije, te kompanije ne bi ni pogledale manje zemlje poput nas – rekao je Edelstein podsjećajući time kako je bez obzira na utjecaj Izrael ipak zemlja od 9,3 milijuna stanovnika razmještenih na relativno malom teritoriju, pa se i distribucija logistički zahtjevnog cjepiva poput Pfizer/BioNTechovog bilo gdje može obaviti za nekoliko sati. No, Netanyahua 23. ožujka čekaju i izbori pa je za njega ključno izboriti što prije povratak u neku normalnost.

Zbog toga je, tvrdi, šefove Pfizera zvao i u dva ujutro kako bi dobio cjepivo. Izrael je, naime, u trećem lockdownu, a njegovu se vladu često optužuje za propuštanje prilika da se virus suzbije. Ipak, razlog zašto je Pfizer pristao dati Izraelu cjepivo prvome čak i nije u cijeni, pa prodat će se ionako milijarde doza u svijetu. Već zato što je to robusna zdravstvena infrastruktura, zdravstveni sustav u koji se ulaže i koji se gradi od stvaranja države Izrael prije 70 godina.

Već 60-tih godina to je pokazalo odlične rezultate, Izrael je imao više liječnika na tisuću stanovnika nego zemlje tada sličnog BDP per capita, Urugvaja, Poljske i Grčke. I danas ova država troši oko sedam posto svojeg BDP-a na zdravstvo. Ima zemalja koje troše na zdravstvo i znatno više, no izraelski je sustav iznimno efikasan.Razlog je za to i cjelovita digitalizacija.

Protiv antivaksera

Svatko stariji od 18 dužan je registrirati se kod neke od četiri javno pomognute zdravstvene organizacije, a taj je registar zajednički. I zato je Izrael idealnim testni poligon za kompanije poput Pfizera. Na kraju, tu je i domišljatost. Palete doza Pfizerova cjepiva prepakirane su, uz Pfizerovo dopuštenje, u manje pakete veličine kutije za pizzu, gdje stane stotinu doza, pa ih je tako bilo moguće dopremiti do svakog od 400 punktova za cijepljenje jednakom brzinom. Vlada je u sklopu kampanje za cijepljenje uspješno apelirala i na Facebook koji je uklonio četiri grupe koje su širile antivakserski sadržaj