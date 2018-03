Plenković: 'Jednog diplomata proglasit ćemo personom non grata'

U tijeku je konferencija za medije premijera Andreja Plenkovića.

"Ocjene Europskog vijeća dijeli i Hrvatska", kazao je Plenković

- Nakon sastanka državnog vrha, donijeli smo zajedničku odluku da se solidariziramo s UK. RH je jedna od 14 država koja će proglasiti jednog akreditiranog diplomata personom non grata, kazao je Plenković.

U Istanbulskoj konvenciji nema zamki, HDZ nije promijenio stav

- Što se tiče nastavka procesa ratifikacije Istanbulske konvecije, želim istaknuti jasan stav Vlade i mene. Vrlo jasno smo u prijedlogu zakona kroz interpretativnu izjavu kazali što Hrvatska podrazumijeva u vezi sadržaja. Prema našem zakonu interpretativna izjava je izjava kojom RH izražava svoje tumačenje. To govorim zato što u javnom prostoru postoje mnogi koji pretendiraju biti poltiički akteri pa kažu da su intepretativne izjave bezvrijedne. To pokazuje njihovo veliko neznanje. Sadržajem naše izjave smo pokazali da smo čuli poruku jednog dijela hrvatske javnosti koji odredbu konvencije čitaju oni koji vide etički problem u njoj. Mi kao odgovorna Vlada smatramo da je potvrđivanjem konvencije kroz interpetativnu izjavu otklonjen strah ili kriva tumačenja konvencije.

Onaj tko si uzme malo truda pa pročita dokument, taj može shvatiti da nema skrivenih zamki u konvenciji koje bi Hrvatskoj unosile pravne nema redefinicije braka, nema pravne obveze uvođenja trećeg spola. Ne vidim kako to kolegama iz političke obitelji pučana u njemačkom i talijanskom parlamentu nije predstavljalo problem, a nama predstavlja. Isto tako, uz ovu izjavu želim spomenuti još jedan bitan detalj. O tome da je HDZ promijenio stav. To jednostavno nije točno i takva tvrdnja ne stoji. U vrijeme HDZ-ove vlade do 2009 hdzovi predstavnici su radili na tekstu konvencije. Nakon toga i druga HDZ-ova vlada. Kad je HDZ bio u oporbi je kritizirao SDP-ovu vlast zašto ne obave ratifikaciju. To su činjenice. O statistikama sam govorio neki dan i ne želim ponavljati porazne podatke.

S druge strane, živimo u demokraciji, prihvaćam izražavanje svih u društvu. Demokracija je tu da ljudi mogu izjašnjavati svoj stav. Sve je to normalno, prirodno i korisno u demokratskom društvu. Može pridonijeti raspravi. Ali rasprava mora biti bazirana na argumentima, rekao je Plenković.