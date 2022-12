Plenković časti milijun građana s 300 do 1200 kuna: Evo tko će i koliko dobiti pomoći

Plenkovićeva Vlada odlučila je treći put u ovoj godini počastiti milijun građana dodatnim jednokratnim novčanim pomoćima. Treća je isplata veliko iznenađenje i sigurno će razveseliti sve na čiji će račun sjesti novac jer je Vlada, tvrde, preraspodjelama u proračunu uštedjela 700 milijuna kuna. Ovisno o socijalnom statusu, po osobi će stići od 300 do 1200 kuna, dok će ljudi stradali u potresu koji žive u privremenom smještaju dobiti dvije tisuće kuna.

Slijede li izbori?

Umjesto u smanjenje deficita, premijer Plenković odlučio je tako višak koji je ostvaren u ovogodišnjem proračunu podijeliti građanima prema već poznatim kriterijima. Novac bi morao biti isplaćen do kraja mjeseca prosinca, odnosno u idućih devet dana za sve čiji se podaci nalaze u bazama nadležnih državnih tijela te su primili novac u prethodnoj jesenskoj isplati. Ako je netko postao umirovljenik nakon te isplate, odnosno u listopadu, studenome ili prosincu, njemu će novac biti isplaćen najkasnije do ožujka.

Sličan naknadni rok primijenit će se i na 60-ak tisuća umirovljenika koji uz hrvatsku primaju i inozemnu mirovinu jer će oni opet morati dostaviti podatke o svojim inozemnim mirovinama te će se iznova provjeravati imaju li pravo na novčanu pomoć države ili nemaju. Odluka o dodatnoj novčanoj pomoći poslužila je predsjedniku Vlade da s redovne sjednice još jednom nabroji sve uspjehe svoje Vlade, dok su po kuloarima opet krenula nagađanja hoće li se Vlada odlučiti na raspisivanje prijevremenih parlamentarnih izbora, na kojima bi premijer tražio još jedan mandat i čvrstu većinu za upravljanje državom.

Uz nesumnjive uspjehe kao što su ulazak u schengenski prostor te europodručje, predsjednik Vlade pohvalio se i činjenicom da imamo rekordan broj zaposlenih, rekordno nisku nezaposlenost, rekordan izvoz te izvrsne prihode u turizmu uz najviši investicijski kreditni rejting.

– Izdašnim i ciljanim mjerama osigurali smo nastavak snažnog gospodarskog rasta, koji će prema svim procjenama biti oko šest posto u ovoj godini – rekao je premijer na sjednici Vlade.

Zanimljivo je da odluka o dodatnoj novčanoj pomoći dolazi dan nakon što je potpredsjednik Europske komisije Valdis Dombrovskis kritizirao nacionalne vlade država članica EU te kazao da je 70 posto njihovih antiinflacijskih mjera loše ciljano, a glavna je zamjerka da ne pridonose smanjenju inflacije. Dombrovskis je pritom kazao da je bilo grešaka i kod hrvatskih mjera, ali ih nije konkretizirao. Malo je vjerojatno da je potpredsjednik Europske komisije mislio na novčane pomoći najugroženijim skupinama, ali Hrvatska bi se mogla prepoznati u kritici da se ljudima šalje kriva poruka te ih se ne potiče da štede. Cijena energenata više nikada neće biti niska, a pitanje je koliko dugo Hrvatska može držati cijene struje, plina i grijanja pod kontrolom.

Premijer se jučer nije bavio kritikama iz Bruxellesa, već je kazao kako je njegova gospodarska politika omogućila rast plaća i mirovina veći nego u mandatu bilo koje druge Vlade. Prosječna plaća u nešto više od šest godina Plenkovićeva mandata rasla je 35 posto, a minimalac 69 posto.

– Sve je to pridonijelo da unatoč inflatornim pritiscima na solidaran način pomognemo onima kojima je bilo najteže podnijeti krizu i time očuvati socijalnu koheziju u društvu – poručio je Plenković.

Umirovljenici će tako dobiti 400, 600, 900 ili 1200 kuna, što za neke pomnoženo s tri znači da su u ovoj godini uz redovnu mjesečnu mirovinu primili još do tri svoje mirovine. Dakako, veći iznos pripada ljudima s manjim mirovinama dok su, kad su umirovljenici u pitanju, ostavljeni po strani ljudi čije su mirovine veće od 4360 kuna. Jednokratno novčano primanje za djecu, koje će se isplatiti drugi put, kretat će se od 300 do 1100 kuna ovisno o broju djece. U prvoj isplati novac je sjeo na račune 124 tisuće roditelja za oko 240 tisuća djece.

Potres ušao u mjere

Novčanu pomoć države na ovaj će način prvi put dobiti i stradali u potresu koji su zbrinuti u privremenom smještaju na potresom stradalim područjima, i to 2000 kuna po osobi, a najviše do iznosa od 10.000 kuna po kućanstvu. Tisuću kuna bit će isplaćeno i korisnicima prava u sustavu socijalne skrbi i to korisnicima naknade za ugroženog kupca energenata, a to su korisnici zajamčene minimalne naknade, osobne invalidnine – ako im nije osigurana usluga smještaja ili organizirano stanovanje, nacionalne naknade za starije osobe, novčane naknade za nezaposlene hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji te novčane naknade za civilne stradalnike iz Domovinskog rata. Tisuću kuna dobit će i korisnici prava na doplatak za pomoć i njegu.

Iz ovoga kruga potpora izuzeti su nezaposleni koji se nalaze u evidenciji Zavoda za zapošljavanje, osim, dakako, ljudi koji kao nezaposleni ostvaruju neko od prava iz sustava socijalne skrbi.

U dvije godine umirovljenicima četiri izvanredne isplate

– Odluka o isplati jednokratnog novčanog primanja govori o uštedama koje su učinjene, ali i o politici Vlade da načelo solidarnosti, koje je temelj društva, bude manifestirano kroz redistributivnu ulogu proračuna i da na taj način pomognemo velikom broju naših sugrađana kojima ću to olakšati premošćivanje krize – rekao je premijer Andrej Plenković na sjednici Vlade. Uračuna li se COVID dodatak iz 2021. godine, umirovljenicima je Plenkovićeva Vlada u dvije godine osigurala četiri izvanredne isplate, što je malo kome u Europi pošlo za rukom.