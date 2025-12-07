Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 79
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Vrijeme je darivanja, a mi imamo posebnu akciju: Uz Premium i Premium+ e-paper dobivate VOYO na dva mjeseca!
Poslušaj
Prijavi grešku
ŽIVOTNI INTERVJU: DAMIR URBAN

Pjesma 'Budi moja voda' slučajno je postala hit, a albuma 'Žena dijete' ne bi bilo bez Miroslava Lilića

Autor
Robert Bubalo
07.12.2025.
u 13:31

Damir Urban je poseban. I ne mislim pritom na njegov fizički izgled, nego na njegov opus, stvaralaštvo, pristup pjevanju i emociji

S Damirom Urbanom sam uoči njegova velikog koncerta, koji će 16. prosinca održati u zagrebačkoj Areni, razgovarao u caffeu Norris na kraju grada, gdje sam se već susretao s brojnim glazbenicima u sličnim trenucima pripreme za velike nastupe. Urban ne pripada mainstreamu, ali rasprodao je Arenu, što je sjajna vijest za sve koji se osjećaju pripadnicima glazbene manjine – skupine koja u zanosu "domoljubnog glazbenog zajedništva" teško pronalazi kutak za sebe. Damir Urban je poseban. I ne mislim pritom na njegov fizički izgled, nego na njegov opus, stvaralaštvo, pristup pjevanju i emociji. Netko tko je napisao pjesme "Budi moja voda", "Odlučio sam da te volim", "Sama", "Iskra", "Pseće oluje", "Diva", "Kuće sjećanja", "Nitko osim nas" i mnoge druge odavno je izgradio jezik koji je samo njegov – prepoznatljiv, intiman, pun ranjivosti, ali i nevjerojatne snage. Upravo zbog toga razgovor s Urbanom nije samo o glazbi, nego o životu, osjećajima i iskustvima koja oblikuju ono što uistinu znači biti umjetnik u Hrvatskoj danas. Otvorio mi je svoj svijet iskreno, bez uljepšavanja, ali uvijek s onim autentičnim nabojem koji njegovo stvaralaštvo čini posebnim.

Ključne riječi
miroslav ilić Budi moja voda intervju Damir Urban

Komentara 2

Pogledaj Sve
Avatar mladen111
mladen111
14:37 07.12.2025.

Ha ha ha, kad ljubitelj Thomposona ili cajki za renomirane rokere kažu da su jadni 😁

OS
Ostrež
13:55 07.12.2025.

Koji jad, samo je milutin sa svojim dječjim pjesmicama jadniji

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja