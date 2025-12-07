Pjesma 'Budi moja voda' slučajno je postala hit, a albuma 'Žena dijete' ne bi bilo bez Miroslava Lilića

S Damirom Urbanom sam uoči njegova velikog koncerta, koji će 16. prosinca održati u zagrebačkoj Areni, razgovarao u caffeu Norris na kraju grada, gdje sam se već susretao s brojnim glazbenicima u sličnim trenucima pripreme za velike nastupe. Urban ne pripada mainstreamu, ali rasprodao je Arenu, što je sjajna vijest za sve koji se osjećaju pripadnicima glazbene manjine – skupine koja u zanosu "domoljubnog glazbenog zajedništva" teško pronalazi kutak za sebe. Damir Urban je poseban. I ne mislim pritom na njegov fizički izgled, nego na njegov opus, stvaralaštvo, pristup pjevanju i emociji. Netko tko je napisao pjesme "Budi moja voda", "Odlučio sam da te volim", "Sama", "Iskra", "Pseće oluje", "Diva", "Kuće sjećanja", "Nitko osim nas" i mnoge druge odavno je izgradio jezik koji je samo njegov – prepoznatljiv, intiman, pun ranjivosti, ali i nevjerojatne snage. Upravo zbog toga razgovor s Urbanom nije samo o glazbi, nego o životu, osjećajima i iskustvima koja oblikuju ono što uistinu znači biti umjetnik u Hrvatskoj danas. Otvorio mi je svoj svijet iskreno, bez uljepšavanja, ali uvijek s onim autentičnim nabojem koji njegovo stvaralaštvo čini posebnim.