Petek: Tomašević je prekršio preizborno obećanje, očekivao sam da će smijeniti sve pročelnike

O prvih mjesec dana nove vlasti u Gradu Zagrebu, tužbama i uhićenjima u Gradu razgovarali smo na Večernjem TV sa zastupnikom u Gradskoj skupštini Renatom Petekom.

Emisiju je vodila novinarka Petra Maretić Žonja.

Danas je točno mjesec dana otkad je Tomašević preuzeo vođenje grada. Koju ocjenu mu dajte?

- Možda ćemo morati još pričekati 100 dana. U ovih 30 dana sam očekivao odlučnije korake i taj početak nije bio jednostavan ni lak, ali su čelnici dobili veliku potporu zbog čega postoje velika očekivanja.

Jel vi smatrate velikim propustom imenovanje članova i predsjednika Uprave Holdinga bez natječaja?

- Prekršeno je predizborno obećanje, bez obzira na situaciju koju smo već znali. Očekujem da oni svi preuzmu odgovornost i upravljanje gradom. Mi imamo jako puno pročelnika koji su još uvijek na svojim mjestima koji su funkcionirali pod Milanom Bandićem. Može se napraviti i nekakav dogovor s nekim zaposlenicima u ministarstvima pa da oni prijeđu u Grad. Ja sam očekivao da će se smijeniti svi Bandićevi pročelnici, no to se nije dogodilo.

Za desetak dana je prva sjednica Gradske skupštine, što tamo očekujete?

- Prvo ćemo raspravljati o izvješćima za prošlu godinu. Većinu je potpisala još v.d. gradonačelnice - kako se realizirao proračun, kako su se obavljali komunalni poslovi. To građane ne zanima, zanima ih što će se moći napraviti u budućnosti, no to neće biti tema ove sjednice, već iduće.

Mislite li da je realno smanjivati Urede pročelnika s 27 na 15? Može li se to napraviti smisleno?

- Tako je najavljeno, vjerujem da ćemo već na ovoj sjednici donijeti tu odluku, no moramo pričekati rebalans proračuna kako bi se to moglo ostvariti. Ako spojite dva ureda, to postaje jedan ured s više djelatnika, pitanje je hoće li se tu uspjeti uštedjeti, mislim da ne previše.

Imate li kakve naznake kako se to planira napraviti, ipak ste dio vladajućih?

- Nemam još ništa. Mi sve točke dnevnog reda dobivamo po redovnoj proceduri, no još se radi na ovoj.

Kako gledate na smanjenje plače predsjedniku Skupštine Jošku Klisoviću s 21 na 19 tisuća kuna da ne bi on imao veću plaću od gradonačelnika? Je li to populizam?

- Nepotreban je, dosada su oni dvoje imali isti koeficijent, jedino se razlikovala neto plaća zbog broja djece i većeg staža. U Gradu općenito i Holdingu nisu tolike plaće da bi primamile ljude koji rade u privatnom sektorima jer imaju puno veće plaće. Njih treba nekako drugačije stimulirati kako bi obavili jedan mandat, no mislim da ih neće biti spektakularno puno.

Ovih mjesec dana mandata Tomaševića obilježila je i USKOK-ova istraga i uhićenja. Je li to po vama pokazatelj kako se vladalo Gradom ovih 20 godina?

- Jest pokazatelj, ali se radi o malim aferama. Dosada smo imali uhićenja ljudi koji su radili za Bandića, mene zanima kada će krenuli uhićenja ljudi koji su upravljali Bandićem. Afere koje su u desecima stotina milijuna kuna.

Na koga to mislite?

- USKOK mora imati sve dokaze i indicije kako bi to pokrenuli. Ako pričamo o javnoj nabavi u Holdingu, imamo konstantno situaciju gdje su tekstovi bili raspisani da se nije moglo javiti puno tvrtki, pa je time i cijena veća. Primjerice, mi u Zagrebu odvoz glomaznog otpada plaćamo tri puta više nego što to plaćaju u Samoboru, ili dva puta više nego u Rijeci ili Ivanić-Gradu, a tamo isto rade s istim tvrtkama, samo što je u Zagrebu maknuta konkurencija. Mi smo u šali mogli reći da su u tim tekstovima nedostajali samo OIB-ovi tvrtke. Čini mi se da su ovo same male pokazne vježbe i da će kraj tih procesa doći brzo. Afera Agram trajala je sedam godina, da se riješilo ranije, možda bi se i ova situacija prije rasplela.

U ovome su pali i kraljevi Adventa, no to smo znali barem jedno dvije godine, a tek se sad ta aferap pokrenula.

- Danas ne znamo više nego tada, u ovom slučaju su oni snimali bivšeg gradonačelnika, njegov ured i automobil, a pale su i popratne osobe. Nadam se da to može biti gotovo u roku od dvije, tri godine. Uvjeren sam da se ništa ne bi dogodilo da gradonačelnik nije preminuo, čak bi došlo do njegovog uhićenja da nije pobijedio na izborima. Da je pobijedio na izborima i da je bitan HDZ-u, onda bismo vidjeli jer je on snimljen kako prima mito još prije godinu dana. Možda je to pitanje ugroze sigurnosti sustava ove zemlje, ali definitivno je činjenica da HDZ nikada nije išao represivnim aparatom prema nekome ako su ga trebali.

U tajming uhićenja sumnja i Miroslav Škoro. Mnogi poduzetnici su prihvaćali takve uvjete poslovanja na adventskim kućicama. Bilo je ili tako ili nikako. Kakav je vaš stav? Mislite li da su svi krivi ili mislite da je bilo onih koji nisu pristajali na takve uvjete?

- Mislim da takvih nije bilo puno. Što se tiče kućica, poduzetnik je mogao birati hoće li pristati na uvjete ili neće raditi. Što se tiče Škore, sustav je bio takav da ste morali ići na ćevape na Trešnjevku kod Mohenskog, a imati blagoslov gradonačelnika za lokaciju. Bilo je očito i vidjelo se da je Škoro odlazio na te lokacije i pristajao na te uvjete. Bilo je nekih koji su dobivali kućice, a da ništa nisu plaćali, no to se još mora dokazati.

Kako vidite izjave koje stižu iz HDZ-a o borbi protiv korupcije? Oporba je tražila izvještaj o poslovanju za vrijeme Adventa, no HDZ nije to podržao.

- Oni nisu to podržali, a mi smo tražili da se ide sa zaključkom da se radi direktna neprimjerena šteta Zagrebu u odnosu na druge gradove, mi smo imali gubitak od 10 milijuna kuna samo za vrijeme Adventa. Tada smo to mogli raščistiti da je HDZ to podržao, tako da mi je sada ovo sve smiješno da su oni u borbi protiv korupcije jer su prije pet godina snažno držali ljestve Bandiću.

Afera je otišla i u smjeru bolnice Srebrnjak i projektu od 60 milijuna kuna. Možemo to povezati i sa žičarom i tu bi se moglo otkriti još puno zanimljivih detalja. Ana Stavljenić Rukavina je uhićena samo na temelju toga.

- I Šulentić koju Tomašević nije smijenio je zbog toga uhićena. Tu postoje dva interesa: tko će tim projektom upravljati i zašto je žičara dobila onu međupostaju Brestovec u blizini one slavne bivše plućne bolnice koja je trebala biti stavljena u funkciju. Očito je tada Nogalo to htio spriječiti i zato je bio smijenjen. Bit će zanimljivo vidjeti hoće li netko od njih još progovoriti.

Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL 05.07.2021., Zagreb - Zastupnik u zagrebackoj Gradskoj skupstini Renato Petek. Photo: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL

Što je sa žičarom? Ona još ne radimo, a Grad nije zatražio ni novi tehnički pregled. Imate li kakvih novih informacija?

- Gradonačelnik još nije išao u nikakve smjene u ZET-u što smatram da je hitno potrebno. Zaposlenici žičare doslovno sjede i čekaju da krene raditi. Problem je ostao oko buke, u međuvremenu su bile izmjene i dopune uporabne dozvole, zadnja je bila 30. ožujka, a to je četiri mjeseca nakon završetka radova. Ja sam gradonačelniku postavio pitanje koji je plan s tom žičarom, troškovi idu svaki mjesec, a ona nije u funkciji. Na tragu sam još nekih upita vezanih uz sigurnost. Potporni stupovi su se nadograđivali u novoj zgradi, meni je to potpuno suludo da se nova zgrada cijela mora nadograđivati. Koliko ja vidim, žičara se neće riješiti još neko vrijeme. Ili će se raditi bukobrani, tvrtka koja je već nabavljala dijelove ponudila je te bukobrane, no nema još potvrde da je to prihvaćeno.

Vi primate tužbe zbog primjedbi. Koliko ih imate, tko vas tuži?

- Krajem tjedna sam dobio još tri nove tužbe, dakle ukupno osam. Dvije su oko žičare, dvije oko uzgoja svinja jer sam govorio da je nesukladno zakonu uzgajati svinje na Jakuševcu, imam jednu privatnu tužbu od tvrtke Pripuza C.I.O.S grupe, od sestre ministra Beroša koja je prokuristica i istaknuta desna ruka Pripuza i vidim da se vrši jak pritisak na mene jer sam tražio dokumente i odmah ih objavljivao u javnost. Oni točno navode da im smeta kad ja postavim pitanje je li gradom upravljala mafija ili stvarno Grad Zagreb. Dobivao sam i prijetnje koje sam proslijedio policiji - na autu bih našao prijetnju vezanu za gospodarenje otpadom, pisalo je da će me silovati. Od policije nisam ništa novog saznao.

Nije jednostavno biti aktivni zastupnik u Skupštini.

- Mnogi kažu da imam imunitet, a ja ga nemam, ne primam plaću već naknadu i to od 1333 kune. Smatram ipak da je to moja dužnost da ja nešto što dobijem objavim bez obzira tko je na vlasti.

Sam gradonačelnik kaže da očekuje još toga, iduće četiri godine bi mogle biti vrlo zanimljive.

- Uvjeren sam da gradonačelnik neće upasti u korupciju i nepotizam, i on ima moju podršku. Ako ćemo samo završiti na ovim uhićenjima, smatram da je to puno premalo jer je Grad bio obilježen da radi na određen način. Sad je pitanje koliko kapaciteta ima Tomašević da sa svojim ljudima u potpunosti preuzme funckioniranje grada i da bude efikasniji kako bismo dobili bolju uslugu. Zasada nema tih promjena, za neke stvari je potrebno vrijeme, no ja očekujem da će u prvih 100 dana povući najgore poteze. Po meni treba treba napraviti i neke pokazne smjene jer želimo promijeniti funkcioniranje gradom.

Ušli ste kao nezavisni vijećnik na listi SDP-a. Hoćete li ostati nezavisni ili ćete se priključiti SDP-u?

- Imamo vrlo dobru suradnju i zajednički ćemo funkcionirati u klubu, a ja ću nastavit raditi kao i dosada.

