'Mogao sam ti odmah napisati da ne ideš praznih ruku. Koliko para traži?'

Čuj, imam za tebe jedno malo pitanje. Sada sam bila kod šefa Odjela za promet pa me zanima jesi li ti spreman sufinancirati jedan mali poklon? - pita Jelana Barišić u rujnu 2020. Ivana Papića.

U tom trenutku ona je voditeljica građevinskih projekata u Bipi, a Papić je poduzetnik koji ima problema s projektom i dozvolom za njega. Ranije je u mjerodavni gradski ured predala tražene papire no stvar je zapela. Stoga ona stvar pokušava riješiti na način na koji se već u Hrvatskoj stvari rješavaju,a nakon što je i fizički otišla u spomenuti ured zove Papića, koji na njezin upit odgovara:

- Je l'' Kotrla? Odmah sam ti htio napisati da ne trebaš praznih ruku ići. Znam ja njega... Koliko para traži? - pita Papić J. Barišić.

- Trinaest dijeljeno na dva je 650 - odgovara mu ona.

Dobro - replicira joj on.

- No ne sada, već kada se izda - pojašnjava mu ona.

Gore navedeno dio je tajno snimljenih razgovora između dvojca, koji je prošli tjedan uhićen u sklopu policijsko-uskočke akcije koja se fokusirala na razmontiravanje koruptivne baštine pokojnog gradonačelnika Milana Bandića. Za sada je pokrenuto pet krakova istrage, odnosno radi se o pet akcija, a Papić i Jelena Barišić našali su se u onom djelu koji se bavi gradskim djelatnicima koji za mito raznim poduzetnicama izdaju potrebne dozvole. U tom djelu istragom je obuhvaćeno za sada 10 osoba predvođenih Milivojom Kotrlom, koji je nedavno umirovljen. U inkriminirano vrijeme lani, Kotrla je bio voditelj Odsjeka za izdavanje odobrenja, suglasnosti i mišljenja u Sektoru za promet grada Zagreba, Gradskog ureda za prostorno uređenje. Bio je ovlašten da odlučuje kome će se izdati lokacijska dozvola te je izdavao suglasnost za tehničku dokumentaciju, pa ga se sumnjiči da je to koristio kako bi uzimao mito.

Kotrla je istražiteljima priznao da je to točno te je iznio opsežnu obranu nakon čega je pušten da se u nastavku postupka brani sa slobode. Na slobodu je nakon ispitivanja u USKOK-u puštena većina njegovih suosumnjičenika, kao ranije spomenuta Jelena Barišić, Krešimir Huzjan, Dubravko Milojević, Sanja Borisavljević i Goran Miličić. USKOK je tražio određivanje istražnog zatvora za Darka Baruna, pomoćnika pročelnika u Gradskom uredu za mjesnu samoupravu Papića te Ivana Rukavinu i Zdravka Čabraju. Ovoj potonjoj dvojici sudac istrage zagrebačkog Županijskog suda odredio je mjere opreza odnosno obvezu javljanja u nadležnu policijsku postaju, dok su Papić i Barun završili iza rešetaka.

A kako se "poslovalo" u gradu Zagrebu za vrijeme ere Milana Bandića može čuti iz povećeg broja tajno snimljenih razgovora Kotrle i ostalih osumnjičenika u kojima oni međusobno prepričavaju gdje se i zbog čega nalaze te tko traži koliko novca, kao i što će se s tim novcem dogoditi. Tako J. Barišić Papiću 3. rujna lani šalje poruku u kojoj piše:

- Idem večeras na skupu kavu u Zaprešić, a mi se vidimo drugi put.

Skupa kava je sastanak s Kotrlom, na kojoj je očito sve dogovoreno što se može shvatiti iz daljnje komunikacije J. Barišić i Papića. Njih se dvoje 11. rujna lani sastaju u Papićevom lokalu u Maksimiru, a nakon kraćeg vremena Papić iz muške torbice vadi bijelu kuvertu i daje je J. Barišić koju ona sprema u svoju torbicu.

- To je za gospodina. Tražio me da mu to sinoć donesem u Zaprešić. Rekla sam mu da ne mogu 10.000 dignuti na bankomatu- kaže ona Papiću, nakon što je uzela novac.

- On je trebao biti pročelnik - kaže joj Papić kroz smijeh te je pita: Što me nisi nazvala da ti donesem?

Sumnje USKOK-a da je tu riječ i primanju i davanju mita, potvrđuju dva od tri aktera ove priče. Kotrla i J. Barišić su iznijeli svoje obrane te su priznali počinjenje djela.

- Točno je da sam primio mito. Jelena Barišić je projektantica i žalila se rješenje o naknadi koju je potrebno platiti za dodatna parkirana mjesta. Dogovorili smo da napiše žalbu, a za to mi je nakon što je donesena odluka u čijoj sam izradi i ja sudjelovao, dala novčanu naknadu od 1300 eura. Oko toga nisam razgovarao s Papićem već s njom, koja mi je neposredno predala novac - kazao je Kotrla.

Priznao je i da je po sličnom principu, za rješavanje problema, uzeo i 5000 eura od Krešimira Huzjana te da je zajedno sa Zdravkom Čabrajom za novčanu naknadu "rješavao" i problem Ivanu Rukavini. Sastanci između Kotrle i osumnjičenika koji mu daju novac, odvijaju se po parkinzima i restoranima, a istražitelji koji su Kotrlu i ostale tajno pratili i prisluškivali snimili su i pojedine situacije kada se Kotrla s nekim sastaje, taj netko mu daje novac, a on potom kuverte s novcem stavlja u džep. Neke od tih primopredaja novca odvijale su se i na parkingu zagrebačkog poglavarstva. A kako te muljaže izgledaju čuje se u jednom tajno snimljenom razgovoru, koji se odnosi na poduzetnike koji traže dozvole i za to su spremni dati novac pa Čabraja kaže Kotrli:

- Ovome ću reći cijenu 25, a onome dati 20, pa ćemo nas dvojica podijeliti 5000 kuna, da imamo za kavu.