Pet dana žalosti u Švicarskoj nakon tragedije: Požar na stropu gasio krpom, identifikacija žrtava preko nakita

Pet dana žalosti proglašeno jer u Švicarskoj zbog žrtava požara koji je 1. siječnja oko 1.30 sati izbio u klubu Le Constellation u skijalištu Crans-Montani i brzo se proširio. Poginulo je najmanje 40 osoba, a 119 je ozlijeđeno, s time da su neki u kritičnom stanju, potvrdila je jučer policija. Među ozlijeđenima je 71 švicarski državljanin, 14 Francuza, jedanaest Talijana, četiri državljanina Srbije, po jedan državljanin Bosne i Hercegovine, Belgije... Na konferenciji za novinare istaknuto je da se radi o privremenim podacima i da se brojke mogu mijenjati tijekom identifikacije.

Identificiran mladi golfer

Oko 50 ozlijeđenih prebačeno je ili će se prebaciti u zemlje EU koje imaju specijalizirane centre za opekline. Švicarski predsjednik Guy Parmelin rekao je da je požar jedan od najtraumatičnijih događaja u švicarskoj povijesti. - Bila je to drama neviđenih razmjera – naglasio je i odao počast "mladim životima koji su izgubljeni i prekinuti". Identifikacija žrtava trajat će nekoliko dana, a možda čak i tjedana. Među prvima identificiran je mladi igrač golfa Emanuele Galeppini, a vijest je objavio talijanski golf savez. - Pokušali smo doći do naših prijatelja. Snimili smo hrpu fotografija i objavili ih na Instagramu, Facebooku, svim mogućim društvenim mrežama kako bismo ih pokušali pronaći. No, nema odgovora – kazala je 17-godišnja Eleonore za AFP. Agencije javljaju da je među nestalima i nekoliko francuskih i talijanskih državljana, među kojima je i 16-godišnji Giovanni iz Bologne, kao i dvojica tinejdžera iz Milana. Laetitia i Christophe Brodard iz Lausanne nastoje doći do bilo kakvih informacija o nestalom 16-godišnjim sinom Arthurom koji je u klubu bio na dočeku Nove godine s desetak prijatelja.

- Potpuno smo slomljeni. Mislimo da bi još mogao biti živ i zato se i dalje nadamo da ćemo ga pronaći – rekao je otac i dodao da je netko naručio bocu šampanjca s prskalicom, a minutu ili dvije kasnije nastao je potpuni kaos. Objavljena je i fotografija na kojoj se vidi žena, navodno konobarica u klubu, koja sjedi na ramenima muškarca i u ruci drži visoko podignutu bocu šampanjca s prskalicama neposredno prije požara. Pojavila se snimka na kojoj se vidi strop u plamenu, a muškarac pokušava ugasiti plamen krpom. Jedna od teorija je da se zapalila spužva na stropu postavljan radi zaštite od buke. Požar je izazvao eksplozije, pretpostavlja se zbog zapaljivih plinova.

Ispitana su, uz ostale, i dva francuska menadžera bara. Beatrice Pilloud, glavna državna odvjetnica Valaisa, kaže kako sve upućuje na to da je požar izbio upravo od prskalica stavljenih na boce šampanjca koje su bile preblizu stropu. Isključila je mogućnost da se radilo o terorističkom napadu. Mediji objavljuju iskaze članova obitelji i građana koji su srećom izbjegli požar. - Iskreno, morat ću stotinu puta zahvaliti majci što mi nije dopustila da idem jer Bog zna gdje bih sada bila - rekla je novinarima 17-godišnja Elisa Sousa koja je trebala biti na dočeku u baru, no otišla je na obiteljsko okupljanje. Godinu starija Emma iz Ženeve za Reuters je rekla da je od ulaska u bar odustala jer je red za ulazak bio predug.

- Mogli smo to biti mi. Red je bio ogroman pa smo odlučili ne ulaziti. Gledam popis nestalih i to su sve ljudi naših godina – shrvana je. Mladić Axel nalazio se u podrumu kada je izbio požar i sakrio se iza stola koji je prevrnuo kako bi se zaštitio od vatre. Razbio je prozor i uspio pobjeći. Tako su, razbijajući prozore, uspjeli pobjeći mnogi gosti. Stubište koje je vodilo na kat je usko, kao i vrata. Jessica Moretti, koja je sa suprugom Jacquesom vlasnica bara Le Constellation, zadobila je opekline na ruci. U baru je bio i Srbin Stefan Ivanović (31), mladić s dvojnim državljanstvom, koji je radio kao zaštitar. Njegova obitelj je za portal Telegraf rekla da nemaju nikakve informacije i da se samo nadaju da je živ. Elliot Alvarez iz Crans-Montane je u vrijeme požara bio u baru pored Le Constellationa i desetak minuta ranije razgovarao je s prijateljima koji su tamo išli. Za AFP je rekao da su i mještani često posjećivali bar i da vrlo dobro poznaje osoblje. - To je institucija. Ne mogu se sjetiti nijedne druge riječi kojom bih je opisao – kazao je.

'Svi su izgorjeli...'

Među gostima u baru bila je u društvu prijatelja i Alice Kallergis (15), koja ima dvojno grčko i švicarsko državljanstvo, i živi u Švicarskoj. Njezin brat objavio je na Instagramu da je traže i da nemaju nikakve informacije. Ilan Achour (26) koji radi u restoranu blizu Le Constellationa odvezao se na mjesto događaja kada je čuo za požar. - Svi su izgorjeli, svi su vrištali, vikali... Bilo je kao u horor filmu. Nikad u životu nisam vidio ništa slično. Izgubio sam svoju najbolju prijateljicu, koja mi je bila u naručju. Pokušali smo je oživjeti - rekao je Reutersu na bdijenju održanom u Crans-Montani. Mathias Reynard, šef regionalne vlade kantona Valais, rekao je jučer da će učiniti sve da se žrtve identificiraju "što je brže moguće". Pierre-Antoine Lengen, šef Švicarske pravosudne policije naglasio je da je identifikacija mrtvih trenutno "apsolutni prioritet. Neka trupla moći će se identificirati jedino preko nakita. - Ne smijemo si dopustiti pogreške - kazao je.