Najžešći politički rival Zelenskog uzdrmao izjavom: 'Zapamtite, Putin je časnik KGB-a. On je specijalist za ovo'

Bivši ukrajinski predsjednik Petro Porošenko ima dva ključna savjeta za sve koji pregovaraju s Vladimirom Putinom. Prvo i najvažnije, nikada mu ne vjerujte i drugo, s ruskim vođom počnite razgovarati samo kada argumentirate iz pozicije snage, poručio je. Porošenko se boji da se te maksime ignoriraju u trenutnim mirovnim pregovorima o ruskom ratu koje posreduju SAD, rekao je za Politico u intervjuu u Münchenu. Porošenko se vodi svojim iskustvom s Minskim sporazumima iz 2014. i 2015. godine. Osmišljeni kako bi se zamrznuo sukob oko Donbasa, a potpisali su ih čelnici Ukrajine, Rusije, Francuske, Njemačke i ukrajinskih separatista, nijedan sporazum nije opstao. Njegova oštra zapažanja o stanju pregovora stižu dok se ruska i ukrajinska delegacija sastaju u Ženevi s američkim izaslanicima Jaredom Kushnerom i Steveom Witkoffom, u najnovijem krugu do sada neuspješnih pregovora o okončanju rata.

Porošenko, prvi izabrani predsjednik Ukrajine nakon ustanka na Euromajdanu 2013.-2014., u kojem je s vlasti svrgnut Viktor Janukovič kojeg je podržavala Moskva, zaokupljen je smjerom tih mirovnih pregovora. Porošenko, koji predvodi stranku Europska solidarnost, glavnu ukrajinsku oporbenu frakciju, smatra da je njegov suparnik, predsjednik Volodimir Zelenski, pogriješio uvlačeći se u pregovore koji su isključili Europljane te da je trebao inzistirati na trenutnom prekidu vatre. "Unatoč katastrofi u Ovalnom uredu u veljači prošle godine, trebao se držati jednostavnog zahtjeva za prekidom vatre. Ne razumije Putina i ne razumije Trumpa. A imamo još jedan problem: Trump ne razumije Putina. A to je globalna tragedija, i to ne samo za Ukrajinu", rekao je Porošenko. "Trump misli da Putin trguje s njim i pokušava dobiti bolje mirovne uvjete. To nije istina. Putin ne trguje. On ima apsolutno drugačije shvaćanje. Putin želi obnoviti Sovjetski Savez. Putin želi ponovno uspostaviti Rusko Carstvo. U to ne sumnjam. Putin sanja o svom mjestu u povijesti. I bez obzira na cijenu izgubljenih života - ruskih života i, naravno, ukrajinskih života", dodao je.

Niti Porošenko smatra da je Putinu stalo do osiguranja dodatnog teritorija na istoku Ukrajine koji njegove trupe nisu uspjele zauzeti i koji šef Kremlja zahtijeva od Kijeva da preda u bilo kakvom mirovnom sporazumu. Smatra da Putin koristi taj zahtjev „kako bi pokušao destabilizirati unutarnju političku situaciju u Ukrajini“ i uništio jedinstvo zemlje, jer bi se o svakom teritorijalnom ustupku moralo glasati na referendumu što bi podijelilo Ukrajince. "Ovo je ruski scenarij. Zapamtite, Putin je časnik KGB-a. On je specijalist za ovakve stvari", rekao je Porošenko.

Tijekom izborne kampanje 2019., Zelenski je kritizirao Porošenka zbog potpisivanja propalih Minskih sporazuma, koji su bili vrlo nepopularni i koje Rusija nije uspjela provesti. Porošenko brani Minski proces. Ističe da je malo popustio - i puno manje nego što je Putin tražio. "Ali barem mi je Minsk osigurao pet godina da pomognem u izgradnji ukrajinske države, crkve i vojske“, rekao je. Porošenko vjeruje da je tih pet godina napravilo veliku razliku u tome što je Ukrajina uspjela odoljeti potpunoj ruskoj invaziji 2022. i spriječiti poraz.

Europljani bi se sada trebali prisiliti na pregovore prihvaćanjem poziva francuskog predsjednika Emmanuela Macrona da kontinent izravno sudjeluje, rekao je Porošenko. "Mislim da će se zamah izgraditi iza toga“, rekao je, ali je napomenuo da je potrebna podrška njemačkog kancelara Friedricha Merza. "Europa ima puno pravo biti za pregovaračkim stolom, jer ona sada financira Ukrajinu. Uz to, bez Trumpa, bez Amerike, nemoguće je postići mirovni sporazum. Uloga Sjedinjenih Država je važna, ali bez Europe se također ništa ne može dogoditi. Mogu glumiti dobrog i lošeg policajca“, dodao je.

Porošenko vjeruje da bi se Trump, koji je isključio slanje američkih trupa u Ukrajinu, mogao uvjeriti da promijeni mišljenje. Prema Porošenku, 2017. godine, kada je bio predsjednik, a Trump u svom prvom mandatu, razgovarali su o američkom raspoređivanju kao dijela mirovnih snaga NATO-a ili Ujedinjenih naroda. Trump je to isprva isključio. "Mrzi NATO. Mrzi mirovne operacije Ujedinjenih naroda", rekao je Porošenko. Ali dok su o tome raspravljali, kako Porošenko priča priču, Trump je počeo razmatrati tu mogućnost. Napominje da Trump ima na umu svoje nasljeđe i želi ući u povijest kao predsjednik mira. "A Trump ne može postići mirovni sporazum bez prisutnosti na terenu", tvrdi Porošenko.

I Porošenko i Zelenski su prošli tjedan boravili u istom hotelu tijekom Münchenske sigurnosne konferencije - ali njihovi se putevi nisu ukrstili. "Razgovarao sam s njim samo tri puta u posljednjih sedam godina", rekao je Porošenko. Posljednji put prije više od godinu dana i "razgovarali smo o njegovom takozvanom planu pobjede i rekao sam mu da se ne brine i da ćemo ga podržati jer je on vrhovni zapovjednik. Nažalost, to je bio posljednji put da smo razgovarali", rekao je.

Porošenko i Zelenski gaje duboko neprijateljstvo jedan prema drugome i razmjenjivali su žestoke kritike tijekom izborne kampanje 2019. godine. Ipak, Zelenski je uvjerljivo pobijedio nakon što je rekao da može riješiti sukob s Rusijom izravnim razgovorima s Putinom i uspješnim kontaktiranjem mladih birača putem društvenih mreža. Ukrajinski tužitelji, koje je imenovao Zelenski, potom su Porošenka uhvatili u zamku na sudovima, optužujući ga za teška kaznena djela, uključujući izdaju, zavjeru i korupciju. Porošenko kaže da su sve optužbe izmišljene i uvjeren je da će ih Vrhovni sud zemlje 6. ožujka proglasiti nezakonitima i neustavnima.

Zelenski se sada suočava s parlamentarnom krizom, s više od 20 njegovih zastupnika iz stranke Sluga naroda pod istragom zbog primanja mita kako bi osigurali glasove, što bi predsjedniku moglo uskratiti parlamentarnu većinu. "Parlament je sada u vrlo dubokoj krizi", rekao je Porošenko. "I zbog toga neće imati drugog izbora nego formirati vladu nacionalnog jedinstva. Ne postavljam nikakve preduvjete. Ne treba mi nikakva pozicija u vladi, ali postaje pitanje hoće li Ukrajina preživjeti ili ne", zključio je za Politico.