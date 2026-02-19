FOTO Željka i Ivan Fattorini bili su nerazdvojni više od 50 godina: 'Lako se rastati, ali umjetnost je održati brak'
Tužna vijest potresla je javnost, u 85. godini života preminuo je dr. Ivan Fattorini, cijenjeni zagrebački liječnik i dugogodišnji ravnatelj Dječje bolnice u Klaićevoj, kojeg su obitelj i prijatelji od milja zvali 'dedek'.
Ivan Fattorini bio je četiri godine stariji od svoje supruge, a vjenčali su se 1967. godine. Roditelji su dvoje djece, kćeri Ive i sina Renza, koji su, slijedeći očeve stope, također izgradili uspješne karijere u medicini.
- U startu sam, zbog tradicionalnog odgoja te zbog tog što sam se zaljubila kao kokoš, odlučila nikada se ne rastati. Prije starta smo dugo hodali i već nam je bilo jasno da neće biti lako. On kirurg, ja s nemogućim radnim vremenom, bez pravila, rasporeda i planiranja - rekla je Željka jednom prilikom o njihovim počecima.
- Nakon šest desetljeća zajedničkog života s Dedekom, podvlačim crtu i pri punoj pameti (još uvijek) kažem da se lako rastati, ali umjetnost je održati brak. Nije lagano, ali je lijepo zajedno ostarjeti i njegovati ljubav.