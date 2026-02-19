Oglasio se Plenković, poslao je jasnu poruku: 'Ne prihvaćam ultimatume, smirite ton...'

Zbog pjevanja pjesme koja veliča Antu Pavelića na pokladama u Komletincima zastupnik Domovinskog pokreta Josip Dabro našao se u središtu javnosti. U sve se uključio i DORH koji provodi izvide oko Dabrine videosnimke. Zbog svega je i Dario Hrebak iz HSLS-a zaprijetio da će otići iz vladajuće koalicije ako u njoj ostane i Domovinski pokret. Donijeli su i odluku, kako je rekao Hrebak da u sljedećih 30 dana daju mogućnost premijeru Plenkoviću da ih resetira, presloži, čak i ako HSLS-a više ne bude u tom preslagivanju, ili da ih građani preslože sve do okončanja slučaja Dabro. Domovinski pokret sazvao je konferenciju za medije u Saboru na kojoj je Dabro dao kratku izjavu. Kazao je da je spreman otići iz Sabora, ali pod jednim uvjetom. Dario Hrebak je za Večernji list rekao da za sada nema komentara o Dabrinim zahtjevima te da će se javnosti obratiti naknadno.

A stigla je i reakcija premijera Plenkovića. "Nisam čovjek koji prihvaća ultimatume od bilo koga, niti to prihvaća HDZ", poručio je premijer Andrej Plenković iz Indije komentirajući previranja u vladajućoj koaliciji. Kazao je kako mu događaji unutar vladajuće koalicije djeluju pretjerani. Najavio je da će po povratku u Zagreb obaviti razgovore sa svima. Ponovio je kako je jasno osudio istupe Josipa Dabre. "Rekao sam da je to apsolutno nebranjivo i da smo zbog toga jednako zabrinuti kao HSLS, rekao je premijer dodajući da je Vlada fokusirana na boljitak hrvatskih građana i gospodarstva", kazao je. Uvjeren je da će kroz dijalog pronaći dobra rješenja, javlja HRT. "Pozivam sve da smire ton i da nepotrebno ne daju argumente oporbi. Ovo je situacija koja je potpuno nepotrebna. Ovo što se tiče Dabre ćemo do kraja ispitati, ne djeluje mi baš sasvim slučajno iz moje osobne analize, a i rekacije djeluju malo pretjerano. Pozivam kolege da smire ton i da budu na razini političke odgovornosti. Hrvatsku smo proveli kroz toliko kriza. Da smo mi kao najodgovornija politička stranka tako reagirali na neke prve lopte, ne bi Hrvatska bila tu gdje jest, a ovdje su svi itekako zadovoljni gdje je Hrvatska", rekao je Plenković.

I šef Sabora Gordan Jandroković rekao je da javnim prostorom zadnjih dana dominiraju nervoza i napetosti. "Javnim prostorom dominiraju nervoza i napetosti. Trebamo malo smiriti loptu, proanalizirati što je za Hrvatsku važnije u ovim zahtjevnim okolnostima, u međunarodnom i sigurnosnom pogledu", rekao je Jandroković.

Domovinski pokret poslao je pripćenje Dabre u kojem 'nudi ostavku uz usvajanje zakona kriminalizacije svih totalitarizama'. "Vidimo već par dana u javnom prostoru što se događa, a gospodin Hrebak je javno uvjetovao ostanak u koaliciji mojim odlaskom iz Sabora. Problem je kažu u samo jednoj osobi, u Josipu Dabri. Čuli smo da stranka ne može biti talac jednog čovjeka, u ovom slučaju ja ne želim da njihova stranka bude moj talac. Zato sam danas odlučio objaviti da sam spreman napustiti Sabor, ali imam jedan uvjet. Evo od glupog desničara pametnim liberalima pravi hrvatski i demokratski prijedlog. U sljedećih 30 dana donesimo zakon koji izričito zabranjuje komunističke simbole i javnu afirmaciju istaknutih komunista koji su masovno proganjali, ubijali i zatvarali Hrvate i ja odoh iz Sabora. Zabranimo petokraku pod kojom su patili osnivači HSLS-a i pod kojom je razoren Vukovar" rekao je Dabro danas na presici.

FOTO Penava i Dabro 'uhvaćeni' u šetnji centrom Zagreba. Pali su poziranje i osmjesi

Podsjetimo, Dabro je snimljen tijekom vikenda kako pjeva stihove koji sugeriraju da je Ante Pavelić "vođa svih Hrvata." Pjevajući pjesmu "Kad je Stjepan Radić umirao", Dabro je na kraju dodao i ove stihove: "U Madridu grobnica od zlata, u njoj leži vođa svih Hrvata”. Prije nego što ih je otpjevao rekao je "samo za Milorada", čime je aludirao na to da pjeva za Milorada Pupovca. Dabro je time podigao buru u javnosti, a reakcije su pljuštale.

Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac oštro je osudio istup zastupnika DP-a Josipa Dabre, koji u videozapisu neskriveno veliča čelnika NDH-a Antu Pavelića, nazivajući ga 'vođom svih Hrvata', što Pupovac smatra otvorenom prijetnjom, poticanjem na mržnju i nasilje te prijezir prema Ustavu. "Pjevanje pjesme u slavu Ante Pavelića od strane bilo koga, a kamoli člana Hrvatskog sabora i člana vladajuće većine, predstavlja moralni i politički sunovrat bez presedana. Posvećivanje te pjesme predstavniku naroda nad kojim je Pavelićev ustaški režim Nezavisne Države Hrvatske provodio zločin povijesnog istrebljenja predstavlja otvorenu prijetnju, javno poticanje na mržnju i nasilje”, komentirao je Pupovac.

Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava izjavio je pak u utorak kako DP neće dozvoliti da ih se ušutkava, neće podupirati bilo koji totalitarni režim 'niti Pavelićev, ni fašizam ni komunizam', a upravo će 'komunizam naglašavati jer ga svi pokušavaju sakriti'. "Dakle moderna demokratska Hrvatska, slobodna, sa slobodom govora, slobodom riječi, misli dokle god ona zapravo ne ulazi u slobode drugoga i ne zadire u domenu totalitarnih režima", nabrajao je Penava u izjavi novinarima. Svaki drugi kontekst koji im se, kaže, pokušava prišiti odbacuju. "Čak i u trenucima kad imamo pogrešne poteze i izjave koje nisu na tom tragu pa bih u njih mogao ubrojiti i pjesmu i istup gospodina Josipa Dabre“, rekao je čelnik DP-a. Za Dabrin istup je rekao kako se radi o potezu koji "stranci definitivno nije trebao" te ga je ocijenio pogrešnim u političkom i društvenom kontekstu.