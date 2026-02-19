Tihi sukob Washingtona i Londona oko Irana: Tko će popustiti prvi?

Velika Britanija odbila je dati dopuštenje Sjedinjenim Američkim Državama za korištenje britanskih vojnih baza u mogućem napadu na Iran, što je izazvalo nezadovoljstvo američkog predsjednika Donalda Trumpa. Prema pisanju britanskih medija, spor se odnosi na korištenje baze RAF Fairford u Gloucestershireu te baze Diego Garcia u Indijskom oceanu. Obje lokacije ključne su za američke zračne operacije, a britanska baza Diego Garcia ima veliku stratešku važnost za djelovanje na Bliskom istoku.

Navodno je upravo taj spor jedan od razloga zašto je Trump povukao podršku dogovoru britanskog premijera Keira Starmera o budućnosti otočja Chagos i prijenosu suvereniteta Mauricijusu. Američki vojni dužnosnici navodno su izvijestili predsjednika da bi SAD mogao biti spreman za početak zračnih udara već do ove subote. Posljednjih dana prema Bliskom istoku raspoređeno je oko 50 dodatnih borbenih zrakoplova, tankera za opskrbu gorivom u zraku i drugih letjelica, uz snažnu pomorsku prisutnost, piše Daily Mail .

U Bijeloj kući razrađuje se detaljan plan mogućeg napada na Teheran, a baze u Ujedinjenom Kraljevstvu imaju važnu ulogu jer ondje SAD drži flotu teških bombardera za operacije u Europi. Međutim, prema dugogodišnjim sporazumima između Londona i Washingtona, britanske baze mogu se koristiti samo za operacije koje je unaprijed odobrila britanska vlada. Downing Street još nije dao zeleno svjetlo za eventualni napad.

Razlog su, kako navode izvori, zabrinutosti da bi takav potez mogao predstavljati kršenje međunarodnog prava. Prema međunarodnim pravilima, država koja pomaže u provedbi vojne operacije, ako je svjesna okolnosti mogućeg protupravnog čina, može snositi odgovornost jednako kao i država koja napad provodi.

Trump je u utorak navečer razgovarao s premijerom Starmerom o ultimatumu koji je postavio Iranu oko nuklearnog programa. Već dan kasnije na svojoj društvenoj mreži Truth Social kritizirao je britansku vladu zbog plana o 100 godišnjem najmu Diego Garcije. "Nisam za najmove kada su u pitanju države. Premijer Keir Starmer radi veliku pogrešku ulazeći u 100 godišnji najam s onima koji polažu pravo na Diego Garciju", napisao je Trump. Napetosti između saveznika dolaze u trenutku kada se Bliski istok ponovno nalazi na rubu ozbiljne eskalacije, a odluka Londona mogla bi imati ključnu ulogu u tome hoće li do vojne akcije uopće doći.