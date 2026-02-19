Naši Portali
KVIZ

Ništa od glavne nagrade! Maturant Đuro odustao na 14. pitanju u 'Milijunašu'. Biste li znali odgovor?

19.02.2026.
u 20:32

Đuro je odustao na 14. pitanju koje je glasilo: Tesla je mjerna jedinica magnetske indukcije. Koja je zastarjela mjerna jedinica magnetske indukcije?

Maturant zagrebačke Klasične gimnazije, 18-godišnji Đuro Hameršak, večeras je nastavio svoj nastup u kvizu Tko želi biti milijunaš? na HRT-u. Nakon što je u prethodnoj emisiji osvojio 34.000 eura, sada ga čekalo 14. pitanje vrijedno 68.000 eura, i to bez ijednog preostalog džokera. Mladi natjecatelj stekao je pažnju gledatelja svojim smirenim nastupom i preciznim odgovorima, a dosad je uspješno prešao sve prepreke na putu do osvajanja nagrade. Na samom početku emisije vidjeli smo ipak da je  Đuro  odustao na 14. pitanju koje je glasilo: Tesla je mjerna jedinica magnetske indukcije. Koja je zastarjela mjerna jedinica magnetske indukcije? Ponuđeni odgovori bili su A: ersted B: meksvel C: franklin D:gaus, točan odgovor bio je gaus. Đuro je kući otišao s 34.000 eura. 

Podsjetimo, u kviz je ušao nakon što je u igri "najbrži prst" točno poredao filmove Francuska veza, Kineski sindrom, Američki nindža i Engleski pacijent prema godini izlaska. Prvu pomoć džokera iskoristio je na pitanju o lisabonskom Spomeniku otkrićima, kada je, uz opciju "pola-pola", odabrao točan odgovor i osvojio 600 eura. Na pitanju za 5.000 eura koristio je džokera "zovi", a na 12. pitanju, koje se odnosilo na dubrovačkog pjesnika koji nije bio knez Dubrovačke Republike, pozvao je publiku. Najviše glasova dobio je Ivan Gundulić, što je bio točan odgovor.

Najveći rizik preuzeo je na 13. pitanju, bez ikakvih preostalih džokera. Na pitanje koji je geološki period ukinut 2008. godine odgovorio je "tercijar" i osvojio 34.000 eura. Inače, Đuro Hameršak učenik je zagrebačke Klasične gimnazije. Ove je godine osvojio Oskara znanja kao državni prvak iz povijesti, a nagrađen je i za kratku priču o Domovinskom ratu. Uz školu, bavi se hrvanjem i streljaštvom te aktivno sudjeluje u radu školske dramske skupine. Prošle godine nastupio je i u kvizu Potjera. Nastavak njegovog nastupa gledatelji mogu pratiti večeras na HTV1.

FOTO Goran Milić u braku je s bivšom HRT-ovkom: Kad je napustila popularnu emisiju svi su bili iznenađeni
1/14
KE
keekskaaj
22:33 19.02.2026.

gaus ha ha

NE
Neretva1993
21:38 19.02.2026.

I što je odgovor?

Avatar fidelio
fidelio
20:49 19.02.2026.

Kad se sjetim one stare funkcije na monitoru... degauss... prestar sam...

