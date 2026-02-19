Novi potres u BiH: 'Uff, dobro je streslo! Iznenadan jači udar, bez prethodnog podrhtavanja'

Potres magnitude 3,3 prema Richteru zatresao je područje oko Mostara u Bosni i Hercegovini. Epicentar potresa je bio na dubini od 10 kilometara na granici s Hrvatskom, 16 kilometara od Ljubuškog i 37 kilometara od Mostara.

'Uff, dobro je streslo! Iznenadan jači udar, bez prethodnog podrhtavanja', 'Auuu kako je zatreslo i dugo, strašno. Grude', neki su od komentara na EMSC-u.