Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 225
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SKUPOCJENA NABAVA

Nakon probijanja rokova i budžeta Amerikanci sada svoju novu nuklearnu raketu LGM-35A Sentinel najavljuju za 2030-te

Autor
Danijel Prerad
19.02.2026.
u 21:19

Zrakoplovstvo je izjavilo da su, nakon preuzimanja nove uloge DRPM-a, White i Sentinel tim proveli detaljan pregled programa i odlučili da je na putu da ove godine završi fazu restrukturiranja

Američko ratno zrakoplovstvo izjavilo je ovog tjedna kako se očekuje da će njihova nuklearna raketa sljedeće generacije LGM-35A Sentinel dosegnuti početne sposobnosti početkom 2030-ih, nakon revizije plana nabave u okviru programa koji je bio preskup. Interkontinentalna balistička raketa Sentinel, proizvedena u Northrop Grummanu, namijenjena je zamjeni raketa Minuteman III iz doba Hladnog rata , koje su prvi put uvedene prije više od 50 godina i kojima je odavno istekao očekivani vijek trajanja. No, cijena Sentinela, za koju se izvorno očekivalo da će iznositi oko 77,7 milijardi dolara, naglo je porasla, uglavnom zbog rastućih troškova izgradnje goleme mreže raketnih silosa i centara za kontrolu lansiranja, raširenih tisućama kilometara u regiji Velikih ravnica. Sentinel je bio na putu da košta oko 160 milijardi dolara, što je znatno više od izvorne procjene, kada je Pentagon u siječnju 2024. pokrenuo proces revizije.

Ključne riječi
ratno zrakoplovstvo Sentinel SAD pentagon raketa nuklearna raketa

Komentara 1

Pogledaj Sve
AL
alojzvodic
22:05 19.02.2026.

Ne ide bez Rusa. Točka.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!