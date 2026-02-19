Nakon probijanja rokova i budžeta Amerikanci sada svoju novu nuklearnu raketu LGM-35A Sentinel najavljuju za 2030-te

Američko ratno zrakoplovstvo izjavilo je ovog tjedna kako se očekuje da će njihova nuklearna raketa sljedeće generacije LGM-35A Sentinel dosegnuti početne sposobnosti početkom 2030-ih, nakon revizije plana nabave u okviru programa koji je bio preskup. Interkontinentalna balistička raketa Sentinel, proizvedena u Northrop Grummanu, namijenjena je zamjeni raketa Minuteman III iz doba Hladnog rata , koje su prvi put uvedene prije više od 50 godina i kojima je odavno istekao očekivani vijek trajanja. No, cijena Sentinela, za koju se izvorno očekivalo da će iznositi oko 77,7 milijardi dolara, naglo je porasla, uglavnom zbog rastućih troškova izgradnje goleme mreže raketnih silosa i centara za kontrolu lansiranja, raširenih tisućama kilometara u regiji Velikih ravnica. Sentinel je bio na putu da košta oko 160 milijardi dolara, što je znatno više od izvorne procjene, kada je Pentagon u siječnju 2024. pokrenuo proces revizije.