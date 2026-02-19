Čovjek koji je spasio tisuće djece: Preminuo dr. Ivan Fattorini

U 85. godini preminuo je dr. Ivan Fattorini, jedan od najpoznatijih hrvatskih dječjih kirurga i dugogodišnji ravnatelj Dječje bolnice u Klaićevoj u Zagrebu. U toj je ustanovi radio više od 35 godina, a njegovo ime mnogima je bilo sinonim za Klaićevu i vrhunsku dječju kirurgiju.
Medicinski fakultet završio je 1965. godine u Zagrebu. Karijeru je započeo kao kirurg u tadašnjoj Vojnoj bolnici na Šalati, no napustio je vojni sustav nakon odluke da liječnici moraju imati i vojni status. Odlučio se za dječju kirurgiju koja ga je, kako je često isticao, potpuno okupirala i stručno i emotivno. Posebno je pamtio ratne devedesete, kada je upravo preuzeo dužnost ravnatelja. U Klaićevoj su tada liječili teško ranjenu djecu iz ratnih područja, a s ponosom je naglašavao da nijedno dijete dovezeno u bolnicu nije preminulo, piše Jutarnji list.
Tijekom karijere izveo je, prema vlastitim procjenama, najmanje 15.000 operacija. Mlađim kolegama znao je govoriti da kirurg mora imati barem dvije operacije dnevno kako bi ostao u formi. Bio je snažno vezan i uz sport. Sudjelovao je u stvaranju Cibone s Mirkom Novoselom, a među prijateljima su mu bili brojni velikani hrvatske košarke, uključujući Dražena i Aleksandra Petrovića, Mihovila Nakića, Krešimira Ćosića i druge. Bio je i među četvero osoba na promociji kada je Novosel primljen u Kuću slavnih.
Naglašavao je svoje korčulanske korijene, a iako je odrastao uz oca mornaričkog časnika i, kako je znao reći, uvijek bio okružen uniformama, njegov je navijački izbor bio Dinamo. Dio javne prepoznatljivosti dolazio je i kroz njegovu suprugu Željku Fattorini, jednu od najpoznatijih hrvatskih televizijskih voditeljica. Njihova djeca, Iva i Renzo, nastavili su očevim putem i postali liječnici. Ivan Fattorini ostat će upamćen kao vrhunski kirurg, predani ravnatelj i jedna od ikona hrvatske medicine.
Otišao je veliki prijatelj sporta,posebno košarke.Mnogo je učinio za djecu ...RIP