Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 225
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
DJEČJI KIRURG

Čovjek koji je spasio tisuće djece: Preminuo dr. Ivan Fattorini

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Šimun Ilić
19.02.2026.
u 20:52

Medicinski fakultet završio je 1965. godine u Zagrebu. Karijeru je započeo kao kirurg u tadašnjoj Vojnoj bolnici na Šalati

U 85. godini preminuo je dr. Ivan Fattorini, jedan od najpoznatijih hrvatskih dječjih kirurga i dugogodišnji ravnatelj Dječje bolnice u Klaićevoj u Zagrebu. U toj je ustanovi radio više od 35 godina, a njegovo ime mnogima je bilo sinonim za Klaićevu i vrhunsku dječju kirurgiju.

Medicinski fakultet završio je 1965. godine u Zagrebu. Karijeru je započeo kao kirurg u tadašnjoj Vojnoj bolnici na Šalati, no napustio je vojni sustav nakon odluke da liječnici moraju imati i vojni status. Odlučio se za dječju kirurgiju koja ga je, kako je često isticao, potpuno okupirala i stručno i emotivno. Posebno je pamtio ratne devedesete, kada je upravo preuzeo dužnost ravnatelja. U Klaićevoj su tada liječili teško ranjenu djecu iz ratnih područja, a s ponosom je naglašavao da nijedno dijete dovezeno u bolnicu nije preminulo, piše Jutarnji list.

Tijekom karijere izveo je, prema vlastitim procjenama, najmanje 15.000 operacija. Mlađim kolegama znao je govoriti da kirurg mora imati barem dvije operacije dnevno kako bi ostao u formi. Bio je snažno vezan i uz sport. Sudjelovao je u stvaranju Cibone s Mirkom Novoselom, a među prijateljima su mu bili brojni velikani hrvatske košarke, uključujući Dražena i Aleksandra Petrovića, Mihovila Nakića, Krešimira Ćosića i druge. Bio je i među četvero osoba na promociji kada je Novosel primljen u Kuću slavnih.

Naglašavao je svoje korčulanske korijene, a iako je odrastao uz oca mornaričkog časnika i, kako je znao reći, uvijek bio okružen uniformama, njegov je navijački izbor bio Dinamo. Dio javne prepoznatljivosti dolazio je i kroz njegovu suprugu Željku Fattorini, jednu od najpoznatijih hrvatskih televizijskih voditeljica. Njihova djeca, Iva i Renzo, nastavili su očevim putem i postali liječnici. Ivan Fattorini ostat će upamćen kao vrhunski kirurg, predani ravnatelj i jedna od ikona hrvatske medicine.
Ključne riječi
medicina kirurg Ivan Fattorini

Komentara 1

Pogledaj Sve
PR
prajdali100
21:17 19.02.2026.

Otišao je veliki prijatelj sporta,posebno košarke.Mnogo je učinio za djecu ...RIP

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!