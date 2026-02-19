Čovjek koji je spasio tisuće djece: Preminuo dr. Ivan Fattorini

U 85. godini preminuo je dr. Ivan Fattorini, jedan od najpoznatijih hrvatskih dječjih kirurga i dugogodišnji ravnatelj Dječje bolnice u Klaićevoj u Zagrebu. U toj je ustanovi radio više od 35 godina, a njegovo ime mnogima je bilo sinonim za Klaićevu i vrhunsku dječju kirurgiju.

Medicinski fakultet završio je 1965. godine u Zagrebu. Karijeru je započeo kao kirurg u tadašnjoj Vojnoj bolnici na Šalati, no napustio je vojni sustav nakon odluke da liječnici moraju imati i vojni status. Odlučio se za dječju kirurgiju koja ga je, kako je često isticao, potpuno okupirala i stručno i emotivno. Posebno je pamtio ratne devedesete, kada je upravo preuzeo dužnost ravnatelja. U Klaićevoj su tada liječili teško ranjenu djecu iz ratnih područja, a s ponosom je naglašavao da nijedno dijete dovezeno u bolnicu nije preminulo, piše Jutarnji list .

Tijekom karijere izveo je, prema vlastitim procjenama, najmanje 15.000 operacija. Mlađim kolegama znao je govoriti da kirurg mora imati barem dvije operacije dnevno kako bi ostao u formi. Bio je snažno vezan i uz sport. Sudjelovao je u stvaranju Cibone s Mirkom Novoselom, a među prijateljima su mu bili brojni velikani hrvatske košarke, uključujući Dražena i Aleksandra Petrovića, Mihovila Nakića, Krešimira Ćosića i druge. Bio je i među četvero osoba na promociji kada je Novosel primljen u Kuću slavnih.

Naglašavao je svoje korčulanske korijene, a iako je odrastao uz oca mornaričkog časnika i, kako je znao reći, uvijek bio okružen uniformama, njegov je navijački izbor bio Dinamo. Dio javne prepoznatljivosti dolazio je i kroz njegovu suprugu Željku Fattorini, jednu od najpoznatijih hrvatskih televizijskih voditeljica. Njihova djeca, Iva i Renzo, nastavili su očevim putem i postali liječnici. Ivan Fattorini ostat će upamćen kao vrhunski kirurg, predani ravnatelj i jedna od ikona hrvatske medicine.