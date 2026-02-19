Regionalni mediji pišu o katastrofi Dinama u Europi: Spominju trenutak koji je šokirao Maksimir

U prvom susretu play-offa za plasman u osminu finala Europske lige Dinamo je na stadionu Maksimir pred 10.500 gledatelja izgubio od Genka sa 1-3 (1-2).

U ovoj fazi Europske lige, sudjeluju momčadi koje su se plasirale od 9. do 24. mjesta na ljestvici ligaškog dijela. Dinamo se u play-off rundu plasirao izborivši 23. mjesto sa 10 bodova, dok je belgijski sastav bio deveti sa šest bodova više.

Uzvratni susret je 26. veljače u Genku. Dinamo će u slučaju prolaska u osmini finala igrati protiv Rome ili Freiburga, a to će biti odlučeno ždrijebom.

Regionalni mediji raspisali su se o porazu plavih, a svi spominju da je Dinamu potrebno čudo za prolazak.

- Katastrofa Dinama na Maksimiru! - piše SportSport.ba uz dodatak:

- Dinamo je pred velikim izazovom, nakon što je večeras pretrpio težak poraz, pa će u Belgiji tražiti čudo i to bez najboljeg strijelca Belje, koji je dobio žuti karton i suspendiran je.

- Dinamo doživio težak poraz od Genka u Zagrebu i na rubu je ispadanja iz Europske lige - navodi Klix.ba uz komentar: 'Dinamu je tako potrebno čudo u revanšu za prolaz dalje, dok je Genk jednom nogom u osmini finala Europske lige.

- POTOP MODRIH NA MAKSIMIRU: Genk kaznio greške Dinama i slavio veliku pobjedu - piše Oslobođenje i spominju šokantnih šest minuta za Dinamo kada su potopljeni već u prvom poluvremenu.