Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 172
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
FOOTBALL ITALIA

Objavljeno gdje Luka Modrić nastavlja čudesnu karijeru! Ovo će oduševiti sve navijače Hrvatske

Serie A - Pisa SC v AC Milan
Foto: Matteo Ciambelli/REUTERS
1/5
VL
Autor
Stjepan Meleš
19.02.2026.
u 16:21

Zbog toga su svi u redovima rossonera s nestrpljenjem čekaju Modrićevu odluku o tome gdje će igrati sljedeće sezone. Naveliko se šuškalo da bi ga Zvonimir Boban rado želio vidjeti u Dinamu

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić s gotovo 41 godinom igra nogomet na najvišoj razini u Serie A. I ne samo da ga igra, nego je ključni igrač Milana koji se ove sezone bori za ulazak u Ligu prvaka. Iako je u Milanu samo šest mjeseci, Luka Modrić postao je ljubimac Milanovih navijača, a to je zaslužio zbog profesionalizma i nogometnih kvaliteta.

Zbog toga su svi u redovima rossonera s nestrpljenjem čekaju Modrićevu odluku o tome gdje će igrati sljedeće sezone. Naveliko se šuškalo se da bi ga Zvonimir Boban rado želio vidjeti u Dinamu. Mnogi su pomislili kako bi Modrić konačno mogao vratiti u Maksimiru, ali čini se da to neće biti slučaj.

Međutim, informacije koje stižu iz Italije s portala Football Italia govore da bi Modrić mogao odraditi i drugu godinu, odnosno onu '1+1', iz ugovora s Milanom. Modrić je za Milan dosad odigrao 27 utakmica, zabio dva gola i upisao tri asistencije, trener Allegri je jako zadovoljan s našim maestrom, tako da je njegov ostanak na San Siru najizglednija opcija. 

Svi se pitaju zašto raskopčava kombinezon: Taj potez vrijedan je milijun dolara
Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni Dinamo Milan Luka Modrić

Komentara 7

Pogledaj Sve
DU
Duupin
17:00 19.02.2026.

Ovog Kujtima treba prijaviti i kazneno goniti

Avatar Franko15
Franko15
17:24 19.02.2026.

hahahaaaa pa bio bi lud da se vrati u ovu blatnjavu kaljužu od lige , pa tamo ga cijene i veličaju isto kao i u cijelome svijetu , pogledajte atmosferu na tribinama kad mu navijači plješću i kakve ovacije prima kad ide van s terena tak je i u španjolskoj bilo i sad zamislite takav scenarij kod nas ...nema šanse i tamo po 40.000ljudi a kod nas na tribinama šaka ljudi ok 2.500 😅 zato Lukica nemaš kaj radit tu kod nas i kad završiš karijeru lijepo ili italija ili španjolska da provedeš ostatak života i da djeca rastu u normalnom svijetu a ne tu di su svi nenormalni i ljubomorni i puni mržnje !!

Avatar Scheweningen
Scheweningen
17:22 19.02.2026.

Toplo preporučujem Luki da nikad ne dolazi u balkansku krčmu jer će se kad tad sjetiti njegovog srpskog gena kao i Đokoviću u Serbiji. Žalosna istina

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!