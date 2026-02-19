Objavljeno gdje Luka Modrić nastavlja čudesnu karijeru! Ovo će oduševiti sve navijače Hrvatske

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić s gotovo 41 godinom igra nogomet na najvišoj razini u Serie A. I ne samo da ga igra, nego je ključni igrač Milana koji se ove sezone bori za ulazak u Ligu prvaka. Iako je u Milanu samo šest mjeseci, Luka Modrić postao je ljubimac Milanovih navijača, a to je zaslužio zbog profesionalizma i nogometnih kvaliteta.

Zbog toga su svi u redovima rossonera s nestrpljenjem čekaju Modrićevu odluku o tome gdje će igrati sljedeće sezone. Naveliko se šuškalo se da bi ga Zvonimir Boban rado želio vidjeti u Dinamu. Mnogi su pomislili kako bi Modrić konačno mogao vratiti u Maksimiru, ali čini se da to neće biti slučaj.

Međutim, informacije koje stižu iz Italije s portala Football Italia govore da bi Modrić mogao odraditi i drugu godinu, odnosno onu '1+1', iz ugovora s Milanom. Modrić je za Milan dosad odigrao 27 utakmica, zabio dva gola i upisao tri asistencije, trener Allegri je jako zadovoljan s našim maestrom, tako da je njegov ostanak na San Siru najizglednija opcija.