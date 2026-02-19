Kraljevska kuća uzdrmana: Princ Andrew pušten, ali Epstein skandal tek počinje

Princ Andrew Mountbatten-Windsor pušten je na slobodu nakon što je uhićen pod sumnjom za nedolično ponašanje u javnoj službi, potvrdila je policija Thames Valley. Istraga se nastavlja, a slučaj je izazvao snažne reakcije u Ujedinjenom Kraljevstvu i dodatno uzdrmao kraljevsku obitelj.

Kralj Charles oglasio se službenim priopćenjem u kojem je poručio da je vijest primio s "najdubljom zabrinutošću". Naglasio je kako će se provesti "potpun, pravedan i primjeren proces" te da nadležna tijela imaju punu potporu i suradnju. "Zakon mora ići svojim putem", poručio je kralj, dodajući da tijekom trajanja postupka neće dalje komentirati slučaj. U međuvremenu, istaknuo je, kraljevska obitelj nastavit će obavljati svoje dužnosti, piše BBC .

Bivša glasnogovornica kraljice Elizabete II, Ailsa Anderson, izjavila je kako je Andrew nakon uhićenja djelovao šokirano i izgubljeno te ocijenila da će najnoviji događaji ostaviti kraljevsku obitelj "ranjenom i potresenom". Komentirajući razliku u pristupu između kralja Charlesa i pokojne kraljice, navela je da je Charles reagirao brzo, ali i da danas raspolaže informacijama koje ranije nisu bile poznate javnosti.