Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 225
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
'IZGLEDAO JE SLOMLJENO'

Kraljevska kuća uzdrmana: Princ Andrew pušten, ali Epstein skandal tek počinje

Foto: Reuters/Pixsell
1/2
VL
Autor
Šimun Ilić
19.02.2026.
u 21:13

Kralj Charles oglasio se službenim priopćenjem u kojem je poručio da je vijest primio s "najdubljom zabrinutošću

Princ Andrew Mountbatten-Windsor pušten je na slobodu nakon što je uhićen pod sumnjom za nedolično ponašanje u javnoj službi, potvrdila je policija Thames Valley. Istraga se nastavlja, a slučaj je izazvao snažne reakcije u Ujedinjenom Kraljevstvu i dodatno uzdrmao kraljevsku obitelj.

Kralj Charles oglasio se službenim priopćenjem u kojem je poručio da je vijest primio s "najdubljom zabrinutošću". Naglasio je kako će se provesti "potpun, pravedan i primjeren proces" te da nadležna tijela imaju punu potporu i suradnju. "Zakon mora ići svojim putem", poručio je kralj, dodajući da tijekom trajanja postupka neće dalje komentirati slučaj. U međuvremenu, istaknuo je, kraljevska obitelj nastavit će obavljati svoje dužnosti, piše BBC.

Bivša glasnogovornica kraljice Elizabete II, Ailsa Anderson, izjavila je kako je Andrew nakon uhićenja djelovao šokirano i izgubljeno te ocijenila da će najnoviji događaji ostaviti kraljevsku obitelj "ranjenom i potresenom". Komentirajući razliku u pristupu između kralja Charlesa i pokojne kraljice, navela je da je Charles reagirao brzo, ali i da danas raspolaže informacijama koje ranije nisu bile poznate javnosti.
Ključne riječi
princ Andrew Epsteinovi dosjei Jeffrey Epstein Ujedinjeno Kraljevstvo

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!