Propucavali se kako bi dobili odštetu? Moskvu trese neviđeni skandal, na optuženičkoj klupi časnik zvan 'Krvnik'

Deseci ruskih vojnika sami su pucali u sebe kako bi tražili odštetu za ozljede na bojnom polju, a navodna prijevara koštala je rusku vojsku oko oko 2,6 milijuna dolara, prema ruskim istražiteljima. Ruski Istražni odbor usredotočio se na potpukovnika Konstantina Frolova, poznatom po nadimku "Krvnik", koji je zvijezda ruske ratne propagande. Frolov se pojavio u videu Ministarstva obrane u kojem je izjavio da se neće smiriti dok Rusija ne ostvari 'pobjedu' u Ukrajini, a istovremeno se hvalio ranama od šrapnela.

Frolov i još jedan zapovjednik iz elitne 83. gardijske zračno-jurišne brigade optuženi su da su organizirali shemu u kojoj je više od 30 vojnika i medicinara sami sebi nanosili rane vatrenim oružjem kako bi dobili državnu odštetu za "ozljede na bojnom polju". Vojska je oštećena za 200 milijuna rubalja (oko 2,6 milijuna dolara), a zapovjednici su uzimali dio novca, navodi odbor. Frolov, koji se na vojnom sudu suočava s optužbama za prijevaru, mito i trgovinu oružjem, postigao je prije suđenja sporazum o priznanju krivnje, što u Rusiji obično dovodi do blaže kazne. Presuda se očekuje sljedeći mjesec.

U telefonskom intervjuu za The New York Times iz moskovskog pritvora prošle godine Frolov nije porekao umiješanost, ali je ponudio svoju verziju. Radilo se o "manipuliranom vođenju evidencije", a ne o samoranjavanju. Tvrdio je da su vojnici s višestrukim ozljedama lažno prikazivali incidente kao odvojene kako bi dobili više isplata, što on "ne smatra prijevarom". Za optužbe za trgovinu oružjem priznao je da je dio oružja uzeo kao "suvenire".

Frolov se predstavljao kao žrtva progona. "Moja zemlja me cijelu godinu nazivala herojem, a sada me drži u kavezu", kazao je. Tvrdio je da je uhićenje odmazda jer je snimio video u kojem optužuje bivše dužnosnike Ministarstva obrane za nesposobno vodstvo Također je sugerirao da je meta zbog pritiska na njegovog oca, bivšeg visokog dužnosnika Roscosmosa, koji se također suočava s optužbama za korupciju.

Bivši pripadnici brigade potvrđuju korupciju. Padobranac Daniil opisao je da su zapovjednici poticali preuveličavanje ozljeda, a vojnici dijelili novac s nadređenima u zamjenu za dopuste. "Ako želiš odmor, moraš biti ozlijeđen. Ideja je bila: 'Mi te ozlijedimo, ti nam daš milijun, a onda odeš na dopust s dva milijuna'", rekao je. Drugi padobranac Vladimir dodao je: "U ruskoj vojsci novac i dalje određuje sve rat je za neke postao veliki biznis".

Slučaj je izazvao bijes u javnosti. Analitičari poput Pavla Luzina ističu da Kremlj selektivno kažnjava neke časnike kako bi zadržao kontrolu nad demoraliziranim časničkim zborom U posljednjih nekoliko godina optuženo je najmanje 12 visokorangiranih generala i deseci časnika za korupciju. Frolov tvrdi da se primjenjuju dvostruki standardi, osuđenici se pomiluju ako idu na front, a on i njegovi su "vraćeni s fronte i poslani u zatvor".