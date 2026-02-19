Naši Portali
OGLASIO SE NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

Ministar gospodarstva Šušnjar: 'JANAF može transportirati 15 milijuna tona sirove nafte godišnje'

VL
Autor
Gabrijela Čuljak Jurić
19.02.2026.
u 21:45

Ministar Šušnjar staknuo je da naftovod Adria (JANAF) ima dovoljno kapaciteta za opskrbu Mađarske i Slovačke

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar na društvenoj mreži X oglasio se o pitanju opskrbe naftom, te naveo podatke o preradbenim kapacitetima kapacitetima rafinerija u regiji. Istaknuo je da naftovod Adria (JANAF) ima dovoljno kapaciteta za opskrbu Mađarske i Slovačke. 

'Rafinerija u Százhalombatti može preraditi najviše osam milijuna tona godišnje, a bratislavska šest milijuna, dok je domaća proizvodnja u Mađarskoj oko milijun tona. Naftovod Adria (JANAF) može transportirati 15 milijuna tona sirove nafte godišnje od Omišlja do Mađarske i Slovačke', napisao je.

Referirao se i na ranije izjave Mađara kako je Adria 'dopunska ruta u slučaju poremećaja opskrbe preko naftovoda Družba'. 'U nekim europskim jezicima "dopunski naftovod" očito znači naftovod koji može pokriti gotovo sve potrebe', ističe Šušnjar. 

U nastavku objave komentirao je i troškove. 'Transportne tarife čine oko jedan posto ukupnog troška, dok je ruska nafta oko 30 posto jeftinija od alternativa. Sva ova buka svodi se na novac. Naš naftovod govori istinu - trebali biste i vi', poručio je. 

Šušnjar se putem X-a obratio javnosti, nakon što je mađarski ministar vanjskih poslova Péter Szijjárta izjavio 'da Mađarska od Hrvatske ne traži uslugu, nego poštovanje pravila Europske unije u vezi s korištenjem naftovoda Adria u slučaju poremećaja opskrbe preko naftovoda Družba'.

Nedugo nakon toga, Szijjártó  je u svojoj objavi na X-u kritizirao Europsku komisiju i Ukrajinu. 'Očekujemo da se Europska komisija ponaša kao Europska komisija, a ne kao komisija Ukrajine, te da pozove Ukrajinu na poštovanje Sporazuma o pridruživanju s EU-om, koji jasno kaže da ne smije ugroziti energetsku sigurnost nijedne države članice, poručio je i dodao da očekuje da Komisija primijeni pravila o uvozu ruske nafte te jasno poruči Hrvatskoj da, 'u slučaju poremećaja opskrbe naftovodom Družba, ne može odbiti isporuke ruske nafte morskim putem Mađarskoj i Slovačkoj'.
Ključne riječi
Mađarska JANAF Ante Šušnjar

