Gledajte '240' sekundi 24sata: Uhitili osramoćenog Andrewa! Istražuju što je slao Epsteinu...

Svake večeri u 21 sat pratite najnovije vijesti dana u emisiji 240 sekundi 24sata na CMC kanalu, kao i na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista. U dinamičnom i sažetom formatu donosimo vam ekskluzivne priče, intervjue te najvažnije vijesti iz politike, društva, showbusinessa i sporta. Doznajte sve ključne informacije iz Hrvatske i svijeta – u samo 240 sekundi! Ne propustite nove video vijesti svakog dana u 21 sat.
LJUBAVNA PRIČA
FOTO Željka i Ivan Fattorini bili su nerazdvojni više od 50 godina: 'Lako se rastati, ali umjetnost je održati brak'
MNOGIMA OMILJEN
FOTO Biste li ga prepoznali? Jedan od naših najpoznatijih komičara proslavio je 30 godina karijere, evo kako se mijenjao
Priča koja inspirira