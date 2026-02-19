Ključna svjedokinja protiv princa Andrewa završila je tragično: Njezin slučaj pokrenuo je razne teorije zavjere

Nakon što je uhićen Andrew Mountbatten-Windsor zbog sumnje na zloupotrebu javne dužnosti, svi se prisjećaju žene koja je protiv princa Andrewa prva iznijela optužbe. Virginia Giuffre, jedna od žrtava Jeffreyja Epsteina i ključna figura u aferi koja je ozbiljno uzdrmala britansku kraljevsku obitelj, preminula je u travnju 2025. u Australiji. Pronađena je na svojoj farmi u Zapadnoj Australiji, a policija je objavila kako prvi nalazi upućuju na samoubojstvo, te da nema indicija o kaznenom djelu. Njezina obitelj potvrdila je tu informaciju, dok je njezina predstavnica za medije navela da je Giuffre ranije govorila o suicidalnim mislima. Unatoč tome, njezin otac i dio obitelji javno su izrazili sumnju u službenu verziju događaja, što je dodatno potaknulo širenje teorija zavjere na društvenim mrežama.

Giuffre je u javnost iznijela optužbe da je kao maloljetnica bila žrtva trgovine ljudima i seksualnog iskorištavanja u mreži Jeffreyja Epsteina. Tvrdila je da ju je Ghislaine Maxwell upoznala s Epsteinom dok je kao 16-godišnjakinja radila na imanju Mar-a-Lago na Floridi, nudeći joj posao maserke, putovanja i priliku za bolji život. Prema njezinim navodima, to je bio početak dugotrajnog zlostavljanja i ulaska u sustavnu mrežu iskorištavanja.

U sudskim podnescima i memoarima opisivala je kako je Epstein vodio mrežu u kojoj su djevojke bile prisiljene regrutirati druge, a neke su, kako je tvrdila, bile seksualno iskorištavane od strane utjecajnih muškaraca na različitim lokacijama, uključujući New York i Epsteinov privatni otok. Navodila je i slučajeve fizičkog nasilja te isticala da je ovisila o Epsteinu, koji joj je osiguravao smještaj i novac.

Posebno snažan odjek izazvale su njezine optužbe protiv princa Andrewa. Tvrdila je da ju je Maxwell 2001. godine, kada je imala 17 godina, odvela u londonski klub Tramp, nakon čega je u Maxwellinu stanu bila prisiljena na seksualni odnos s princom. Navela je da je to bio jedan od najmanje tri takva susreta, uz one u New Yorku i na Epsteinovu privatnom otoku. Fotografija na kojoj princ Andrew stoji s rukom oko njezina struka, dok Maxwell stoji u pozadini, postala je jedan od najpoznatijih vizualnih dokaza povezanih sa slučajem. Andrew je dovodio u pitanje njezinu autentičnost, no sud nikada nije utvrdio da je fotografija lažirana, a kasnije je objavljena među Epsteinovim dokumentima.

Princ Andrew sve je optužbe negirao. U intervjuu za BBC 2019. izjavio je da se ne sjeća susreta s Giuffre te je tvrdio da je sporne večeri bio s kćeri u pizzeriji. Također je osporio njezin opis događaja, navodeći da zbog zdravstvenog stanja tada nije mogao znojiti. Intervju je izazvao snažne negativne reakcije javnosti i dodatno narušio njegov ugled.

Giuffre je u kolovozu 2021. u New Yorku podnijela tužbu protiv princa Andrewa, optužujući ga za seksualno zlostavljanje dok je bila maloljetna. Iako su njegovi odvjetnici pokušali osporiti tužbu, sud je dopustio nastavak postupka. Potencijalno suđenje izbjegnuto je u veljači 2022. nagodbom, prema kojoj je Andrew pristao na financijsku isplatu i donaciju njezinoj organizaciji, izrazivši žaljenje zbog svoje povezanosti s Epsteinom, ali bez priznanja krivnje.

Posljedice za princa bile su dalekosežne. Buckinghamska palača objavila je da se odriče vojnih titula i kraljevskih pokroviteljstava te da više neće obavljati javne dužnosti, a dio komentatora Giuffre je opisivao kao ženu koja je simbolično 'detronizirala' princa Andrewa.

Rođena kao Virginia Louise Roberts 1983. godine u Kaliforniji, odrasla je, kako je sama navodila, u disfunkcionalnoj obitelji i tvrdila da je bila zlostavljana još kao dijete. Nakon preseljenja u Australiju udala se i osnovala obitelj, a kasnije je pokrenula organizaciju Victims Refuse Silence, kasnije preimenovanu u SOAR, s ciljem pomoći žrtvama trgovine ljudima. Istodobno, njezini iskazi izazivali su i kontroverze, a dio javnosti i pravnih stručnjaka dovodio je u pitanje pojedine elemente njezinih tvrdnji.

Nekoliko mjeseci nakon njezine smrti objavljeni su memoari pod naslovom 'Nobody’s Girl', u kojima je detaljno opisala svoje djetinjstvo, odnos s Epsteinom i optužbe protiv moćnih muškaraca, uključujući princa Andrewa.