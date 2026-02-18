Ovi građani moraju sami ispuniti godišnju poreznu prijavu, ako to ne učine, kazne su do 4000 eura

Porezni obveznici koji imaju obvezu podnošenja godišnje porezne prijave (Obrazac DOH) za 2025. godinu ili koji žele podnijeti zahtjev za priznavanje prava u posebnom postupku (Obrazac ZPP-DOH) moraju to učiniti najkasnije do ponedjeljka, 2. ožujka 2026. godine, objavila je Porezna uprava. Obrazac DOH podnosi se isključivo putem sustava ePorezna, dok se Obrazac ZPP-DOH može podnijeti i putem mobilne aplikacije mPorezna ili nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu.

Fizičke osobe – nerezidenti, na koje se primjenjuje poseban postupak za ostvarivanje prava na poreznu olakšicu temeljem godina života, nemaju obvezu podnošenja Obrasca ZPP-DOH jer Porezna uprava već raspolaže podacima o njihovim godinama rođenja. Međutim, ukoliko žele ostvariti pravo na druge porezne olakšice, poput onih za darovanje, doprinose za zdravstveno osiguranje ili uvećanje osobnog odbitka, obvezni su do kraja veljače tekuće godine za prethodnu podnijeti Obrazac ZPP-DOH kako bi ostvarili ta prava.

Godišnju poreznu prijavu (Obrazac DOH) obvezno podnose porezni obveznici koji su u poreznom razdoblju ostvarili dohodak od samostalne djelatnosti, uključujući obrt, slobodna zanimanja, poljoprivredu, šumarstvo i proizvodnju električne energije, te obveznici koji su rezidenti i ostvaruju dohodak od nesamostalnog rada kao član posade broda u međunarodnoj plovidbi, neovisno o broju dana provedenih na brodu.

Porezni obveznici također mogu podnijeti Obrazac ZPP-DOH kako bi iskoristili porezne olakšice koje zahtijevaju dostavu podataka koji nisu upisani u poreznoj kartici, poput umanjenja dohotka zbog uzdržavanih članova obitelji, invalidnosti, prebivališta na potpomognutom području ili plaćenih doprinosa za zdravstveno osiguranje.

Obrazac ZPP-DOH podnose i porezni obveznici koji žele preraspodijeliti dio osobnog odbitka za uzdržavane članove obitelji ili djecu, koji su platili porez na dohodak u inozemstvu i žele da im se uračuna u tuzemnu poreznu obvezu, koji žele isplatu povrata više plaćenog poreza, kao i nasljednici koji podnose godišnju poreznu prijavu za umrle osobe.

Svi porezni obveznici, uključujući nerezidente, koji do 30. lipnja 2026. godine ne zaprimaju privremeno porezno rješenje za 2025. godinu, mogu do 31. srpnja 2026. podnijeti zahtjev za izdavanje privremenog poreznog rješenja, uz navođenje podataka na temelju kojih smatraju da bi se trebao primijeniti poseban postupak. Građani mogu putem vjerodajnica visoke sigurnosti (token internet bankarstva, mToken, certifikati, eOI) putem sustava ePorezna ili mobilne aplikacije mPorezna predati Obrazac ZPP-DOH.

Oni koji su obvezni prijaviti porez, a to ne učine, mogu biti kažnjeni s kaznama od 60 do 3.980 eura, a kazne za pravne osobe kreću se od 660 do 39.810 eura.