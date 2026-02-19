FOTO Tko je supruga Josipa Dabre? Poznato je koliko ona zarađuje i gdje radi, a imaju i troje djece

Nakon što je saborski zastupnik Josip Dabro ponovno dospio u središte javnosti zbog snimke na kojoj na pokladama u Komletincima pjeva pjesmu koja veliča Antu Pavelića, Domovinski pokret sazvao je konferenciju za novinare u Saboru, na kojoj je Dabro dao kratku izjavu. Rekao je kako je spreman napustiti Sabor, ali pod jednim uvjetom. "Već par dana pratimo što se događa u javnom prostoru. Gospodin Hrebak je javno uvjetovao moj ostanak u koaliciji mojim odlaskom iz Sabora. Problem se, kako kažu, nalazi u samo jednoj osobi - u meni. Čuli smo da stranka ne može biti talac jednog čovjeka. U ovom slučaju, ne želim da njihova stranka bude moj talac. Zato sam odlučio reći da sam spreman otići iz Sabora, ali imam jedan uvjet", izjavio je Dabro, dodajući: "Kao glupi desničar, dajem pametan prijedlog liberalima - donesimo zakon koji će izričito zabraniti komunističke simbole i javnu afirmaciju istaknutih komunista, koji su masovno proganjali, ubijali i zatvarali Hrvate, a ja ću otići iz Sabora. Zabranimo petokraku, pod kojom su patili osnivači HSLS-a i pod kojom je razoren Vukovar."

Dabro je istaknuo da ne postoji nijedan civilizacijski razlog niti obranjiv argument da bi u Hrvatskoj, kao članici Europske unije i državi koja je na temelju povijesnog raskida s komunističkim jugoslavenskim režimom i obranjenoj u pravednoj Domovinskoj borbi, itko bio protiv ili neodlučan u vezi s takvim prijedlogom. "S obzirom na to da me se u javnosti apostrofira kao ključni problem u funkcioniranju parlamentarne većine, pozivajući se na moju navodnu sklonost ustaštvu i totalitarnom režimu, javno se obvezujem da ću, zadnji put kao saborski zastupnik, glasati za usvajanje ovakvog zakona u Hrvatskom saboru i podnijeti ostavku nakon usvajanja zakona s jasno razrađenim sankcijama", rekao je Dabro.

Pored medijskih izvještaja o njegovim političkim stavovima, ovom prilikom odlučili smo se prisjetiti i obiteljskih podataka te njegove supruge. Josip Dabro je u svojoj imovinskoj kartici naveo da je njegova supruga Jasna Dabro zaposlena u UOIG Antun Nikolić, gdje zarađuje 828 eura mjesečno. Također, Jasna posjeduje udjel u fondu Zagrebačke banke, čija je vrijednost na dan podnošenja kartice iznosila 922 eura. Dabro i Jasna imaju troje djece, a on je vlasnik kuće s okućnicom u Otoku kraj Vinkovaca, čija se vrijednost procjenjivala na 100.000 eura. U svom voznom parku naveo je tada da posjeduje Passat star četiri godine, vrijedan 17.000 eura te dva motocikla: Kawasaki vrijedan 8.900 eura i Yamahu od 3.500 eura. Također, njegova ušteđevina iznosila 15.000 eura, prema podacima iz medija.