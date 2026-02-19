Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 155
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NJEGOVA NAJVEĆA PODRŠKA

FOTO Tko je supruga Josipa Dabre? Poznato je koliko ona zarađuje i gdje radi, a imaju i troje djece

Foto: facebook
1/18
VL
Autor
Vecernji.hr
19.02.2026.
u 12:46

S obzirom na to da je Josip Dabro ponovno dospio u žižu javnosti, u nastavku smo se prisjetili tko je njegova supruga - Jasna Dabro.

Nakon što je saborski zastupnik Josip Dabro ponovno dospio u središte javnosti zbog snimke na kojoj na pokladama u Komletincima pjeva pjesmu koja veliča Antu Pavelića, Domovinski pokret sazvao je konferenciju za novinare u Saboru, na kojoj je Dabro dao kratku izjavu. Rekao je kako je spreman napustiti Sabor, ali pod jednim uvjetom. "Već par dana pratimo što se događa u javnom prostoru. Gospodin Hrebak je javno uvjetovao moj ostanak u koaliciji mojim odlaskom iz Sabora. Problem se, kako kažu, nalazi u samo jednoj osobi - u meni. Čuli smo da stranka ne može biti talac jednog čovjeka. U ovom slučaju, ne želim da njihova stranka bude moj talac. Zato sam odlučio reći da sam spreman otići iz Sabora, ali imam jedan uvjet", izjavio je Dabro, dodajući: "Kao glupi desničar, dajem pametan prijedlog liberalima - donesimo zakon koji će izričito zabraniti komunističke simbole i javnu afirmaciju istaknutih komunista, koji su masovno proganjali, ubijali i zatvarali Hrvate, a ja ću otići iz Sabora. Zabranimo petokraku, pod kojom su patili osnivači HSLS-a i pod kojom je razoren Vukovar."

Dabro je istaknuo da ne postoji nijedan civilizacijski razlog niti obranjiv argument da bi u Hrvatskoj, kao članici Europske unije i državi koja je na temelju povijesnog raskida s komunističkim jugoslavenskim režimom i obranjenoj u pravednoj Domovinskoj borbi, itko bio protiv ili neodlučan u vezi s takvim prijedlogom. "S obzirom na to da me se u javnosti apostrofira kao ključni problem u funkcioniranju parlamentarne većine, pozivajući se na moju navodnu sklonost ustaštvu i totalitarnom režimu, javno se obvezujem da ću, zadnji put kao saborski zastupnik, glasati za usvajanje ovakvog zakona u Hrvatskom saboru i podnijeti ostavku nakon usvajanja zakona s jasno razrađenim sankcijama", rekao je Dabro.

Večeras su sve oči uprte u 'Milijunaša'! Zagrebački maturant igra za vrtoglavu cifru
1/22

Pored medijskih izvještaja o njegovim političkim stavovima, ovom prilikom odlučili smo se prisjetiti i obiteljskih podataka te njegove supruge. Josip Dabro je u svojoj imovinskoj kartici naveo da je njegova supruga Jasna Dabro zaposlena u UOIG Antun Nikolić, gdje zarađuje 828 eura mjesečno. Također, Jasna posjeduje udjel u fondu Zagrebačke banke, čija je vrijednost na dan podnošenja kartice iznosila 922 eura. Dabro i Jasna imaju troje djece, a on je vlasnik kuće s okućnicom u Otoku kraj Vinkovaca, čija se vrijednost procjenjivala na 100.000 eura. U svom voznom parku naveo je tada da posjeduje Passat star četiri godine, vrijedan 17.000 eura te dva motocikla: Kawasaki vrijedan 8.900 eura i Yamahu od 3.500 eura. Također, njegova ušteđevina iznosila 15.000 eura, prema podacima iz medija.

Ključne riječi
Jasna Dabro supruga Josip Dabro showbiz

Komentara 8

Pogledaj Sve
Avatar Žac Dubrava
Žac Dubrava
14:10 19.02.2026.

Što Vas briga tko je gospođa? Sad secirate članove obitelji. Napišite tko su mutni vlasnici hartije i kako da uz tolike minuse bacaju lovu u rupu bez dna? Čudan i jako mutan interes

VA
VanjaPlank
14:45 19.02.2026.

Mene recimo zanima dečko od porfirijanke Rade Borić. Pa eto jedn članak da vidimo

CH
che99
14:37 19.02.2026.

Pustite ženu na miru, nije ona kriva što je 98% žena ljubomorno na nju jer joj je muž otrov za žene, visok, plav, elokventan, obrazovan..!!! Nego, pustimo ženu, tko je ujak, gdje se borio...to nas zanima!!!

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!