VIDEO Dabro: Spreman sam napustiti Sabor. Ali imam jedan uvjet. Od glupog desničara liberalima jedan prijedlog

Nakon što je saborski zastupnik Josip Dabro došao u središte javnosti zbog snimke na kojoj na pokladama u Komletincima pjeva pjesmu koja veliča Antu Pavelića, Domovinski pokret sazvao je konferenciju za medije u Saboru, a na kojoj je Dabro dao kratku izjavu. Kazao je da je spreman otići iz Sabora, ali pod jednim uvjetom.

- Vidimo već par dana u javnom prostoru što se događa, a gospodin Hrebak je javno uvjetovao ostanak u koaliciji mojim odlaskom iz Sabora. Problem je kažu u samo jednoj osobi, u Josipu Dabri. Čuli smo da stranka ne može biti talac jednog čovjeka, u ovom slučaju ja ne želim da njihova stranka bude moj talac. Zato sam danas odlučio objaviti da sam spreman napustiti Sabor, ali imam jedan uvjet. Evo od glupog desničara pametnim liberalima pravi hrvatski i demokratski prijedlog. U sljedećih 30 dana donesimo zakon koji izričito zabranjuje komunističke simbole i javnu afirmaciju istaknutih komunista koji su masovno proganjali, ubijali i zatvarali Hrvate i ja odoh iz Sabora. Zabranimo petokraku pod kojom su patili osnivači HSLS-a i pod kojom je razoren Vukovar - rekao je Dabro.

- Poštujem stav HSLS-a i kolege Hrebaka da crvena linija nacionalne politike, državnog uređenja i društvenih vrijednosti mora biti nedvosmislena osuda svih totalitarizama i njihovih simbola. Želim vjerovati kako to nije samo deklarativan stav, već istinsko opredjeljenje svih sudionika u hrvatskom javnom i političkom prostoru. Stoga predlažem sljedeće: Budimo dosljedni načelima koja javno zagovaramo i prestanimo izazivati i poticati dvojbe i nepovjerenje naroda. Odmah donesimo zakon koji će predviđati najoštriju kriminalizaciju i sankcioniranje: Isticanja i afirmacije simbola totalitarnih režima poput SFRJ, komunizma, NDH, nacizma i fašizma, kao i njihovih protagonista i prepoznatljivih osoba tih režima na području Republike Hrvatske. Isticanja simbolike srpske imperijalne politike tijekom dvadesetog stoljeća, njezinih protagonista - kazao je Dabro.

- Ne postoji nijedan civilizacijski razlog niti obrani argumenta da danas, u Hrvatskoj kao članici Europske unije, državi temeljenoj na povijesnom raskidu s komunističkim jugoslavenskim režimom i obranjenoj i pravednoj Domovinskoj borbi, itko u javnom i političkom prostoru bude protiv ni neodlučan prema ovakvom prijedlogu. S obzirom na to da me se u javnosti apostrofira kao ključni problem u funkcioniranju parlamentarne većine, pozivajući se na moju navodnu sklonost ustaštvu i totalitarnom režimu, javno se obvezujem da, zadnji put kao saborski zastupnik, glasovat ću za usvajanje ovakvog zakona u Hrvatskom saboru i podnijeti ostavku nakon usvajanja zakona s ovakvim rješenjima i razrađenim jasnim i strogim sankcijama - dodao je Dabro.

Podsjetimo, zbog spornih stihova, ugrožena je i vladajuća koalicija budući da je Dario Hrebak postavio ultimatum premijer Andreju Plenkoviću da riješi slučaj DP-ovog zastupnika inače HSLS neće biti dio nje.

- Mislim da je ovo pravi trenutak da kažemo dosta. Imali smo Predsjedništvo stranke, dali smo partnerima dovoljno vremena da se izvuku iz ove vrlo neugodne situacije, ne samo za HSLS, nego za društvo i premijera, ali vidjeli smo jučerašnje izjave, to je vrijeđanje zdravog razuma, stoga smo donijeli tri zaključka - rekao je Hrebak jučer. Objasnio je kako je prvi zaključak da je za liberale posljednji slučaj "ustašovanja" DP-ova Josipa Dabre i veličanje Ante Pavelića crvena linija koja je prijeđena. Drugi zaključak je da neće rušiti Vladu na saborskom glasanju u petak za novog ministra socijalne skrbi dok je treći zaključak postavljanje roka od 30 dana premijeru Andreju Plenkoviću da riješi "slučaj Dabro".