Pentagon mobilizira 23.500 vojnika za brzu intervenciju diljem SAD-a

Visoki američki vojni dužnosnik naredio je Nacionalnoj gardi svih 50 saveznih država, Distrikta Columbia i američkih teritorija da formira “snage brze intervencije” obučene za “kontrolu nereda”, uključujući upotrebu palica, štitova, tasera i suzavca, prema internom dokumentu Pentagona kojeg je pregledao Guardian.

Naredba, potpisana 8. listopada od strane general-pukovnika Ronalda Burketta, direktora operacija u uredu Nacionalne garde Pentagona, postavlja kvote za veličinu snaga brze intervencije u svakoj saveznoj državi. Većina država dužna je obučiti 500 pripadnika Nacionalne garde, što ukupno iznosi 23.500 vojnika diljem SAD-a.

Kao temelj za svoju odluku, Burkett se pozvao na izvršnu naredbu Donalda Trumpa iz kolovoza, kojom je Nacionalna garda raspoređena radi borbe protiv kriminala u Washingtonu. Ista naredba zahtijevala je od ministra obrane da formira “stalnu snagu brze intervencije Nacionalne garde … dostupnu za brzo raspoređivanje diljem zemlje” u cilju “sužavanja civilnih nemira,” obavještava portal Guardian.

Janessa Goldbeck, bivša kapetanica američkog Korpusa marinaca i izvršna direktorica neprofitne organizacije Vet Voice Foundation, izjavila je da naredba predstavlja “pokušaj predsjednika da normalizira nacionalnu, militariziranu policijsku silu”. Ona predviđa da bi se snaga mogla koristiti za slanje vojnika u države kojima upravljaju demokratski guverneri bez njihove dozvole te bi se mogla koristiti za suzbijanje izlaznosti i ometanje poštenog provođenja izbora.

“U najgorem scenariju”, rekla je, “predsjednik bi mogao proglasiti izvanredno stanje, tvrditi da su izbori namešteni i koristiti optužbe o izbornoj prevari kako bi zaplijenio glasačke listiće u sigurnim biračkim centrima”. Pentagon se nije odazvao na višestruke zahtjeve za komentarom. Glasnogovornik ureda Nacionalne garde odbio je komentirati zabrinutosti da Trump pokušava normalizirati nacionalnu militariziranu policijsku silu ili da bi je potencijalno mogao koristiti za zapljenu glasačkih listića.

Abigail Jackson, glasnogovornica Bijele kuće, izjavila je: “Predsjednik je zakonito rasporedio Nacionalnu gardu u nekoliko gradova, bilo kao odgovor na nasilne nemire koje lokalni čelnici nisu željeli suzbiti, ili po pozivu kako bi se pomoglo lokalnim snagama reda. Predsjednik Trump i cijela administracija rade na tome da Amerika ponovno bude sigurna.” Dodala je: “Ogromni rezultati u gradovima poput Memphisa i Washingtona, gdje je kriminal značajno pao nakon raspoređivanja Nacionalne garde, razotkrivaju sve strahove i laži koje je objavio Guardian.”

Prema memorandum iz 8. listopada, Pentagon će poslati vojne instruktore u svaku saveznu državu i američke teritorije, pa čak i u Guam, s ciljem da snage brze intervencije postanu “operativne” do 1. siječnja 2026. Svaka država također će dobiti “100 kompleta opreme za kontrolu mase” koji će se koristiti za provedbu ove obveze.

Među ostalim, vojnici će biti obučeni kako “formirati odrednu formaciju za kontrolu nereda”, kako “koristiti palicu kao član formacije za kontrolu nereda” i kako “nadzorovati operaciju kontrole nereda/mase”. Članovi Nacionalne garde također će proći obuku iz tehnika smanjenja upotrebe sile. Svaka država dužna je mjesečno izvještavati o napretku.

Drugi dokument Pentagona, pregledan od strane Guardiana i datiran 24. rujna, nalaže stvaranje “specijaliziranog bataljuna vojne policije unutar Nacionalne garde Distrikta Columbia” koji je “posvećen osiguravanju sigurnosti i javnog reda u glavnom gradu zemlje, prema potrebi”. Naredba zahtijeva da 50 članova “stalne postave ove jedinice” bude obučeno i spremno za upotrebu u roku od 90 dana, a da jedinica do 2027. postigne punu snagu.

Iako stvaranje nacionalnih snaga brze intervencije nije bez presedana, one se obično formiraju nakon ozbiljne izvanredne situacije, navodi Christopher Purdy, veteran Nacionalne garde iz rata u Iraku. Godine 2005. više od 50.000 pripadnika Nacionalne garde raspoređeno je nakon što je uragan Katrina uništio veliki dio New Orleansa, podsjeća Purdy, koji je izvršni direktor organizacije Chamberlain Network, koja je ovoga tjedna podnijela pravni amicus brief Vrhovnom sudu protiv Trumpovog raspoređivanja Nacionalne garde u Illinois.

Vojni stručnjaci kažu da potezi Trumpove administracije podsjećaju na ranija razdoblja kada su pripadnici Nacionalne garde često raspoređivani za gušenje prosvjeda i nemira, poput masakra na Kent Stateu 1970. godine, kada je Ohio National Guard ubila četvero nenaoružanih studenata.