POLITIKA PROTIV FARMACIJE

Tylenol na optuženičkoj klupi: Texas protiv Johnson & Johnsona

Autor
Danijel Prerad
30.10.2025.
u 11:06

Savezna država Texas tuži Johnson & Johnson, dok nova administracija Trump–Kennedy mijenja službene smjernice i izaziva paniku među trudnicama

Glavni državni odvjetnik Texasa Ken Paxton tuži korporacijskog diva Johnson & Johnson, optužujući farmaceutsku tvrtku da nije upozorila potrošače o riziku uzimanja Tylenola tijekom trudnoće. Ova tužba, prva takve vrste od strane državne vlade, dolazi mjesec dana nakon što su predsjednik Donald Trump i američki ministar zdravstva i socijalnih usluga Robert F. Kennedy Jr. objavili ažurirane smjernice kojima se trudnice obeshrabruju od uzimanja acetaminofena, navodeći ga kao mogući uzrok autizma. Objava je izazvala val kontroverzi u zdravstvenoj zajednici i zbunjenost među trudnicama koje nisu sigurne kako bi trebale se ponašati u slučaju vrućice i boli tijekom trudnoće.

Ključne riječi
SAD Texas Donald Trump Robert F. Kennedy Tylenol Farmacija

