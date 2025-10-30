Tylenol na optuženičkoj klupi: Texas protiv Johnson & Johnsona

Glavni državni odvjetnik Texasa Ken Paxton tuži korporacijskog diva Johnson & Johnson, optužujući farmaceutsku tvrtku da nije upozorila potrošače o riziku uzimanja Tylenola tijekom trudnoće. Ova tužba, prva takve vrste od strane državne vlade, dolazi mjesec dana nakon što su predsjednik Donald Trump i američki ministar zdravstva i socijalnih usluga Robert F. Kennedy Jr. objavili ažurirane smjernice kojima se trudnice obeshrabruju od uzimanja acetaminofena, navodeći ga kao mogući uzrok autizma. Objava je izazvala val kontroverzi u zdravstvenoj zajednici i zbunjenost među trudnicama koje nisu sigurne kako bi trebale se ponašati u slučaju vrućice i boli tijekom trudnoće.