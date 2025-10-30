Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 95
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#VOJNI ROK
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
POZVAN U BIJELU KUĆU

Trump i Orban pripremaju plan za mir u Ukrajini? Poznat datum sastanka

FILE PHOTO: Hungarian Prime Minister Viktor Orban speaks on arrival for an EU summit in Brussels
Foto: POOL New/REUTERS
1/2
VL
Autor
Branka Vojnović/Hina
30.10.2025.
u 10:41

Nakon nametnutih sankcija Rusiji dogovoren sastanak između Viktora Orbana i Donalda Trumpa koji bi trebao dovesti do mirovnih sporazuma u Ukrajini

Mađarski premijer Viktor Orban trebao bi se sastati s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom 7. studenoga u Washingtonu, rekao je na brifingu u četvrtak Orbanov šef kabineta Gergely Gulyas. Gulyas je naveo da će sastanak omogućiti dvojici čelnika da razgovaraju o rasporedu koji bi mogao dovesti do mirovnog sporazuma u Ukrajini. Orban je ranije izjavio da će s Trumpom na planiranom sastanku razgovarati o američkim sankcijama ruskim naftnim kompanijama.

Američki predsjednik Donald Trump, bliski saveznik mađarskog čelnika, prošli tjedan je prvi put u svom drugom mandatu nametnuo sankcije Rusiji, usmjerene na Lukoil i Rosneft, u pokušaju izvršavanja pritiska na Moskvu da pristane na prekid vatre u Ukrajini. Trumpov potez podigao je cijene nafte i zabrinuo Mađarsku i Slovačku, najveće kupce ruske nafte u Europskoj uniji, koje su se već ranije morale pobrinuti za izuzeća od europskih ograničenja.

Ključne riječi
mađaraska SAD rat u Ukrajini mirovni sporazum Viktor Orban Donalda Trump

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja