Penava: Bili smo u istoj stranci i sada smo i naravno da ćemo moći i dalje zajedno

Kada se prije unutarstranačkih izbora u HDZ-u govorilo o šansama za pobjedu svi su redom prognozirali kako će se najveća borba voditi za mjesto zamjenika predsjednika stranke između Tome Medveda i Ivana Penave. Upravo radi toga mnoge je začudila ubjedljiva pobjeda Medveda. Na temu izbora u stranci, poraza i daljih planova razgovarali smo sa Penavom.

Još i prije objave službenih rezultata čestitali ste pobjednicima izborima?

- Da, na svome facebook profilu sam se zahvalio svima koji su izašli na izbore i čestitao pobjednicima izbora. Izbori su završili, nadam se kako će izabrano vodstvo imati dovoljno političke mudrosti i širine okupiti nas i povesti u smjeru koji će biti dobar za Hrvatsku i HDZ. Izbori su iscrpljujući, ali za ideale se uvijek isplati boriti. Hvala vam na podršci, pobjeda u Vukovarsko srijemskoj županiji i rezultat u Vukovaru od preko 86% obvezuje me da ustrajem na svom putu.

Poslije svega rečenoga tijekom kampanje mogu li dvije suprostavljene opcije nastaviti zajedno?

- Ako u Hrvatskom saboru HDZ može zajedno s HNS-om i SDSS-om onda treba pronaći minimalno snage i da se pronađe način da možemo i dalje svi zajedno. Na terenu je puno previše ega i ako to stavimo sa strane biti će u redu ali ako ne onda smo u problemu. Bili smo u istoj stranci i sada smo i naravno da ćemo moći i dalje zajedno. I ovom prilikom pozivam sve da pronađemo mudrosti i okupimo sve snage HDZ-a u interesu stranke, daljnjeg dobrog rada i rezultata na predstojećim izborima.

Često se čuju glasine kako ćete možda i napustiti HDZ?

- Ostajem u HDZ-u i ostajem i dalje gradonačelnik Vukovara. Plan mi je na idućim lokalnim izborima krenuti po još jedan mandat, a onda nakon toga ću vidjeti u kojem smjeru dalje. Izabrano čelništvo stranke odlučiti će u kom smjeru će HDZ dalje da se kreće.

Hoćete i dalje nastaviti kritizirati rad Vlade i državnih institucija kao što ste to i do sada radili?

- Svakako da ću i dalje javno govoriti stvari za koje smatram da nisu dobre i koje su prevažne za Vukovar, HDZ i Hrvatsku. Mislim kako mi je to i dužnost, a na takav način rada i djelovanja me obvezuje dužnost koju obnašam kao i broj glasova koje sam dobio.

Ukazivali ste i prije izbora kako je brojka od 211.000 članova HDZ-a nerealna?

- Ta je brojka čista fikcija i to se i sada, po ostvarenom broju glasova, najbolje vidi. Nas ne da nema 211.000 nego nas je i manje od 100.000. Na popisu članova imali smo 94-godišnjaka koji nije bio upisan u članstvo ali smo zato imali upisane neke koji više nisu članovi HDZ-a ili su preminuli prije desetljeća i više. I ovi sad rezultati nam kažu kako se neke stvari moraju promijeniti jer ovo sada nije dobro.

Je li kampanja bila po Vama prežestoka i pregruba?

- Kampanja je bila onakva kakva treba biti i mislim kako nije bila niti prežestoka niti pregruba. Teško je za očekivati da se u kampanji neće se reći nešto protiv ako tko ima za potrebu to reći. Žao mi je što su do izražaja došle neke osobne kvalifikacije i što su se protezala nekakva imena ali to je kod takve vrste kampanje. Trebali bi zadržati ovu razinu demokratičnosti ali ipak ne izvrgavati suprotna mišljenja rte razmisliti da to sve ne ide javno i da sve mogu pratiti i oni koji vole i koji ne vole HDZ, kao i oni tko su članovi stranke i koji nisu. Na taj način predstavljamo javnosti svoje animozitete i slabosti koje imamo. To bi valjalo izbjeći.

Zamjerili ste Andreju Plenkoviću na tome što je oformio svoj tim za izbore?

-Mišljenja sam da Andrej Plenković, kao predsjednik stranke i premijer, nije trebao praviti svoj tim. Da sam ja bio na njegovom mjestu ja to ne bih uradio jer ako si broj jedan u stranci i predsjednik si Vlade onda ideš za predsjednika stranke na izborima sa toga mjesta i ne pravi se tim ljudi oko sebe.

Jesu li unutarstranački izbori u HDZ-u radi korona virusa trebali biti odgođeni?

-Mislim da su trebali. Ja bih ih svakako odgodio da me je se pitalo jer se nije za igrati sa ovim stvarima. Ali tako je kako je.

VIDEO Miro Kovač čestitao Plenkoviću na pobjedi na unutarstranačkim izborima u HDZ-u