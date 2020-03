Penava oštro odgovorio Plenkoviću: Poslije rata Vukovar je jedino dobio Memorijalno groblje i ćirilične ploče

Jedino što je Vukovar dobio poslije Domovinskog rata, a nije imao u vrijeme SFRJ, su Memorijalno groblje jer je to tako sudbina htjela i ćirilične ploče, rekao je danas gradonačelnik Vukovara Ivan Penava komentirajući izjavu premijera i predsjednika HDZ-a Andreja Plenkovića koji je rekao prilikom posjete Dubrovniku.

Podsjećamo kako je Plenković tada, komentirajući Penavine izjave, poručio vukovarskom gradonačelniku da prije nego što nešto kaže treba tri puta dobro udahnuti kako bi razmislio što će potom reći. Plenković je tom prilikom ukazao na stvari koje je Vlada RH napravila za Vukovar do sada.

- U studenom 2016. godine, za vrijeme sjedne Vlade RH u Vukovaru koja je tada bila na početku svoga mandata ukazao sam na goruće probleme Grada a to su broj radnih mjesta nekada i sada, BDP koji je prije rata bio 15 % iznad prosjeka RH, a sada je 300 % ispod toga prosjeka kao i popis stanovništva. Sada je kraj mandata ove Vlade i volio bih da mi se odgovori koji je to tvornica i greenfield investicija u Vukovaru realizirano zaslugom Vlade kako bih se mogao zahvaliti. To su podaci iza kojih se nitko ne može skriti, a mislim i kako su oni nepovoljni te se postavlja i pitanje jesmo li ispunili svrhu i jesmo li bili dobri, rekao je Penava.

Dodao je i kako se poslije svega toga nije čuo s Plenkovićem iako su, kako je rekao, trebali jer su ipak članovi iste stranke i prijatelji. Zamjerio mu je i što je Plenković rekao kako mu je bizarno da popis stanovništva u Vukovaru provode DORH i SOA.

- Trebao me je nazvati i konzultirati se, a onda ako treba zvati koalicijske partnere. On je ovako svjesno ili nesvjesno pokazao da ne prepoznaje traume Vukovara i situaciju u Vukovaru.

Inače, u Vukovaru je danas Penava potpisao ugovor s ravnateljem Centra za restrukturiranje i prodaju Milanom Plećašom Ugovor o darovanju prema kojem je Grad Vukovar postao vlasnik sportskog objekta površine 475 kvadrata i sportskog igrališta površine 25.707 kvadrata ukupne vrijednosti 4,1 milijun kuna. Potpisivanju je nazočio i ministar državne imovine Mario Banožić koji je rekao kako se ne radi o nikakvom ciljanom posjetu Vukovaru s poklonima nekoliko dana prije unutarstranačkih izbora.

