AMAZON U PROBLEMU

Ogroman pad na internetu, brojne aplikacije ne rade, više od 500 kompanija pogođeno: Pronađen uzrok problema?

A man checks the system of a call center managed by AI at the Amazon Web Services (AWS) at the India Mobile Congress 2025, in New Delhi
Foto: ANUSHREE FADNAVIS/REUTERS
1/3
Autori: Večernji.hr, Tea Tokić
20.10.2025.
u 11:14

AWS je izjavio da je “identificirao mogući osnovni uzrok” problema koji je jutros izazvao masivan prekid interneta

Mnoge od najvećih svjetskih aplikacija i web stranica od jutra su iznenada prestale raditi. Među njima su Snapchat, Roblox, Fortnite, Duolingo i Canva, koje pokazuju velike probleme putem web stranice Down Detector. Izgleda da su problemi povezani s poteškoćama u Amazon Web Servicesu (AWS), koji pruža infrastrukturu na kojoj se zasniva veliki dio modernog interneta.

Amazon je na svojoj stranici statusa usluga objavio da bilježi "povećane stope pogrešaka" i kašnjenja kod više AWS servisa. Problemi se posebno odnose na njihove sustave za pohranu i računalne resurse, uključujući Amazon DynamoDB i Amazon Elastic Compute Cloud, koji omogućuju tvrtkama najam prostora za pohranu i servera za pokretanje svojih usluga, piše britanski Independent.

Foto: Downdetector

AWS je izjavio da je “identificirao mogući osnovni uzrok” problema koji je jutros izazvao masivan prekid interneta. “Na temelju naše istrage, čini se da je problem povezan s DNS rezolucijom DynamoDB API endpointa u US-EAST-1,” rekao je kompanija u svom ažuriranju. DNS rezolucija znači proces koji omogućuje tvrtkama da se povežu s njezinim serverima. AWS je izjavio da radi na “višestrukim paralelnim pristupima kako bi ubrzao oporavak”, piše SkyNews.

Među aplikacijama i servisima pogođenima problemima su, osim već spomenutih, i Ring, Clash Royale, Life360, MyFitnessPal, Xero, Amazon Music, Prime Video, Clash of Clans, Wordle, Coinbase, HMRC, Vodafone, PlayStation i Pokémon Go. Downdetector, platforma za praćenje prekida servisa, javlja da je tijekom jutra prijavljeno više od četiri milijuna problema globalno, više nego dvostruko uobičajenog broja u radni dan. Samo u Ujedinjenom Kraljevstvu zabilježeno je više od 400.000 prijava u prve dvije sata prekida. Ukupno, više od 500 kompanija prijavilo je probleme širom svijeta.

Dobra vijest je da AWS sada bilježi znakove oporavka. Prema njihovoj stranici statusa, “većina zahtjeva sada bi trebala uspješno proći,” no još uvijek se obrađuje zaostatak čekajućih zahtjeva. Važno je napomenuti da internetski prekid nije zahvatio sve servise; Google usluge, platforme Meta (Facebook i Instagram) i X Elona Muska rade normalno, zahvaljujući vlastitim ili višestrukim rješenjima u Cloudu. 
tehnologija interent Amazon prestanak rada aplikacije

TA
Tarantula
10:36 20.10.2025.

Sada kada nam digitaliziraju svu imovinu i kada nestane gotovina, ovakvi padovi biti će učestaliji. Također ukoliko ćeš biti nepodoban, neće imati pristup svojoj lovi...ne ne....dokle god ti imaš komad zemlje i gotovine ti si opasan za državu jer sii samostalan i to će se promijeniti uskoro.

Avatar nekakav
nekakav
11:28 20.10.2025.

da, baš mi kasni narudžba u mcdonaldsu, uhhh, netko mora platiti za to. svi ti sustavi su slabo zaštićeni, loše programiranje dolazi na naplatu. nekad programer nije imao tolki luksuz kao danas, da svoju nesposobnost rješava na način da korisnik mora kupiti jaču mašinu, dodati memorije nešto, drugu grafičku i slično. nekad si zbog ograničenja morao biti kreativan. danas ne. kompresija podataka stagnira, koja to infrastruktura treba biti da samo u jednom selu od 100 kuća svi mogu istovremeno gledati stream u 8k?! a u gradu od 500.000 korisnika? za 10 godina ćete moći gledati sve besplatno, ali količinu podataka ćete plaćati suhim zlatom.

VI
Vivian
11:22 20.10.2025.

Najvise me zabrinjavaju problemi sa Play Station.

