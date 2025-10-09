Alarmantno otkriće: Ove aplikacije kradu vaše podatke, a da to i ne znate

Cijena "besplatnih" aplikacija rijetko je nula; najčešće je plaćamo vlastitom privatnošću. Svakim klikom, lajkom ili dijeljenjem lokacije ostavljamo digitalni trag koji se pretvara u profitabilan resurs za tehnološke gigante. Vaš pametni telefon, vjerojatno i u ovom trenutku, šalje podatke o lokaciji desecima tvrtki, a neke aplikacije zabilježe vašu poziciju čak 14.000 puta u jednom danu. Industrija podataka o lokaciji danas vrijedi preko 12 milijardi dolara, a vi ste njezin nesvjesni, ali ključni dio.

Na vrhu liste najgorih prijestupnika nalaze se društvene mreže. Prema analizi privatnosti aplikacija na Appleovoj trgovini, Facebook i Instagram apsolutni su rekorderi, prikupljajući svih 32 mogućih vrsta podataka o korisnicima. Sve što podijelite, od imena, e-mail adrese i telefonskog broja, pa do povijesti pretraživanja i kupovine, povezuje se izravno s vašim identitetom. Na temelju vaših "lajkova", algoritmi s nevjerojatnom preciznošću mogu zaključiti vašu inteligenciju, religiju, pa čak i seksualnu orijentaciju. Odmah uz njih je i TikTok, aplikacija u vlasništvu kineske tvrtke ByteDance, koja je pod stalnim povećalom zbog sumnji u prikupljanje biometrijskih podataka i zabrinutosti za nacionalnu sigurnost, s obzirom na to da su kineski inženjeri imali pristup podacima američkih korisnika.

Opasnost ne vreba samo na društvenim mrežama. Istraživanja pokazuju da su aplikacije za kupovinu i dostavu hrane, poput kineskih platformi Temu i Shein, u prosjeku najgladnije za podacima, prikupljajući oko 21 različitu vrstu informacija. One ne samo da prate vaše navike kupovine, već često dijele vaše ime, broj telefona pa čak i fotografije s trećim stranama u marketinške svrhe. Čak i naizgled bezazlene aplikacije za vremensku prognozu uhvaćene su u prodaji preciznih podataka o lokaciji korisnika, dok fitness aplikacije poput Strave, zbog slabih sigurnosnih protokola, mogu otkriti osjetljive zdravstvene podatke ili, kao što se već dogodilo, lokacije tajnih vojnih baza.

Posebno su rizične one aplikacije čija je svrha prikrivena. Aplikacije za "čišćenje" uređaja, dodatne svjetiljke ili mobilne igre često traže pretjerane dozvole koje im nisu potrebne za rad – pristup vašim kontaktima, mikrofonu ili porukama. Njihov jedini cilj je tiho prikupljanje podataka u pozadini. Mnoge mobilne aplikacije nisu dizajnirane sa sigurnošću na umu i neprestano emitiraju takozvani "ispušni plin podataka" – metapodatke o vašem uređaju, lokaciji i navikama, koji se prikupljaju bez otpora i često bez znanja korisnika. Kibernetički kriminalci to iskorištavaju, a uz pomoć umjetne inteligencije napadi postaju sve sofisticiraniji i teži za otkriti.

Model poslovanja je raznolik. Neke tvrtke, poput Twittera (sada X), izravno prodaju podatke trećim stranama. Druge, poput Mete, prodaju "pristup" svojim korisnicima kroz sofisticirane alate za oglašavanje, djelujući kao posrednici. Prikupljene informacije zatim završavaju kod podatkovnih brokera – tvrtki koje stvaraju detaljne profile o pojedincima, kombinirajući podatke iz različitih izvora, a zatim ih prodaju oglašivačima, osiguravajućim kućama, pa čak i vladinim agencijama. Primjerice, američke agencije poput ICE-a i DHS-a kupovale su podatke o lokaciji s mobilnih uređaja kako bi zaobišle potrebu za sudskim nalogom i pratile kretanje ljudi.

Iako je sustav namjerno zbunjujući, postoje koraci koje možete poduzeti. Najvažnije je redovito provjeravati i ograničavati dozvole koje ste dali aplikacijama u postavkama svog telefona. Ako aplikacija za vremensku prognozu traži pristup vašim kontaktima, to je jasan znak za uzbunu. Izbrišite sve aplikacije koje ne koristite redovito jer svaka od njih predstavlja potencijalni rizik. Preuzimajte softver isključivo iz službenih trgovina kao što su Google Play ili Apple App Store i uvijek pročitajte recenzije. Odbijte zahtjeve za praćenjem lokacije ako to nije ključno za funkcionalnost aplikacije i isključite obavijesti koje vas neprestano podsjećaju da to uključite. Redovito ažurirajte operativni sustav i aplikacije jer nadogradnje često sadrže važne sigurnosne zakrpe.